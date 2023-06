Viele wetterfeste Promis bei Eröffnung des Tattendorfer Großheurigen

„Wein ist ein wichtiger Faktor und Tattendorfs Botschafter seit Jahrzehnten“, bekräftigte Bürgermeister und Festobmann Alfred Reinisch am Mittwoch in seiner Eröffnungsrede und bedankte sich bei den Winzern für den Aufbau und die Organisation. Der Ortschef hob unter anderem auch die damaligen Initiatoren des „Heurigendorfs“ - Alfred Dopler und Erwin Schneider – hervor.

Viel Erfolg und gutes Gelingen wünschte LAbg. und Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) allen Beteiligten; schöne Stunden und alles Gute richtete Pfaffstättens Ortsoberhaupt und LAbg. Christoph Kainz (ÖVP) in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aus. Die Begrüßung der Ehrengäste übernahm Winzerin Susanne Dopler, Winzerkönigin Lena I. eröffnete traditionell den Großheurigen.

Ehrengäste ließen sich von Wetterprognosen nicht einschüchtern

Zahlreiche Ehrengäste ließen sich von den Wetterprognosen nicht einschüchtern und fanden sich zur Eröffnung des Großheurigen ein. Gesichtet wurden unter anderem Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner, die beiden Landtagsabgeordneten Christoph Kainz und Wolfgang Kocevar, Tattendorfs Vizebürgermeister Franz Knötzl, Ehrenbürger und Tattendorfs Altbürgermeister Erich Schneider, Regierungsrat Johann Schreibeis, Günter Hütter, Vizebürgermeister von Oberwaltersdorf, Pfarrer Matthias, Feuerwehrkommandant Hubert Dachauer, Amtsdirektor Peter Stampfl, Kleinregionsobmann Otto Strauß, der Bürgermeister der Marktgemeinde Reisenberg, Josef Sam und last but not least, Badens Bezirksbauernkammerobmann Johann Krammel sowie zahlreiche Tattendorfer Gemeinderäte.

Für Stimmung sorgte die „Open End Band“. Nach dem Motto „je später der Abend, umso zahlreicher die Gäste“ – durften sich die Winzer Günther Dopler, Alfred Reinisch, Herbert Zöchling, Jakob Heggenberger, Josef Dachauer über einen sehr gelungenen ersten Tag am Großheurigen Tattendorf freuen.

Tattendorfs Großheurigen-Winzer – Günther Dopler, Josef Dachauer, Alfred Reinisch, Jakob Heggenberger und Herbert Zöchling - stießen mit einem Glaserl Wein auf einen gelungenen Eröffnungstag an. Foto: Claudia Reisinger

Der Großheurige hat bis zum 18. Juni täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet. Für musikalische Unterhaltung wird garantiert. Besonders sportlich wird’s am Abschlusstag, wo der traditionelle St. Laurent-Lauf am Programm steht. Weitere Infos unter www.tattendorf.at