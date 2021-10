Würdiger Abschied von Klausen-Leopoldsdorfs Pfarrer Kantusch

Abt Maximilian zelebrierte das feierliche Requiem für den Verstorbenen, in seiner Predigt gab er einen Überblick über dessen Leben und Wirken: „Josef Kantusch hat unser Dekanat Heiligenkreuz und viele Menschen über viele Jahre sehr stark geprägt. Er hat in einfacher Weise den Gläubigen Gott näher gebracht und über den Bezirk hinaus, als guter Hirte jedem der in Not und Bedrängnis war geholfen.“

Viele Priester und Ordensleute von weit und breit waren gekommen, um mit den politischen Vertretern aus Ort und Bezirk und der ganzen Bevölkerung "ihren Pfarrer" auf seinem letzten Weg zu begleiten.

Die hl. Messe gestalteten der Männergesangsverein Alland, die Band der Kirchenmusik Klausen-Leopoldsdorf, Orgel (Madeleine Gherman) und Geige (Alexander Gherman).

Den Trauerzug begleiteten: