Drei sponsert Licht für Berndorfer Hundeschule

Nachdem der Telekom-Komplettanbieter Drei am 5. Mai 2021 das nächste Mobilfunk-Zeitalter im Liesingtal eingeläutet hat, ging vor Kurzem ein neuer 5G-Standort in der Highspeed-Stadtgemeinde Berndorf in Betrieb. Neben superschnellem Internet für noch mehr Berndorfer ist der neue Mast auch mit drei starken Scheinwerfern bestückt. Dank dieser neuen „Flutlichtanlage“ können die Kurse der Hundeschule Berndorf auch in der Dämmerung stattfinden, während Drei die Stromkosten übernimmt – sehr zur Freude von Peter Gutovnik, dem Obermann der ÖHV-Hundeschule-Berndorf.

Mit der größten Investitionsoffensive in der Geschichte des Unternehmens hat Drei seinen 5G-Netzausbau zuletzt deutlich forciert und erreicht bereits laut eigenen Angaben rund 85 Prozent der Bevölkerung in ganz Österreich mit der neuesten Mobilfunkgeneration. Gleichzeitig wird Drei rund 740 bisher unterversorgte Katastralgemeinden an schnelles Internet anbinden – „mehr als jeder andere heimische Betreiber“, heißt es.

„Eine leistungsfähige und sichere Infrastruktur ist speziell in ländlichen Gebieten ein Erfolgsfaktor und essenziell für die aktive Teilhabe an der Gesellschafts-, Wirtschafts- und Arbeitswelt von morgen“, weiß Drei-CEO Rudolf Schrefl.