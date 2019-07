Der Bezirk Baden kann in Bezug auf Frauen bei Feuerwehrwettbewerben gleich dreifach punkten: Mit den Damen-Teams aus Maria Raisenmarkt (Alland, Baden Land), der Feuerwehr Möllersdorf (Traiskirchen-Möllersdorf) und der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaltersdorf (Ebreichsdorf) nahmen gleich drei „Frauschaften“ an den Landesfeuerwehrbewerben teil.

NOEN

Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Kerschbaumer beobachtet diese Entwicklung seit rund zehn Jahren, „als es möglich wurde, dass auch Frauen der Freiwilligen Feuerwehr beitreten“. Er berichtet über seine Erfahrungen: „Natürlich mache ich immer wieder Werbung dafür, dass auch Mädchen und Frauen den Wehren beitreten. Letztendlich liegt es aber an den einzelnen Feuerwehren selbst, ob sie attraktiv für Frauen sind.“ Bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaltersdorf sind von 113 Mitgliedern 27 Frauen stets bereit, Menschen zu helfen. Kommandant Wolfgang Graf betont: „Für unsere Feuerwehr sind die Frauen eine absolute Bereicherung.“

Die Pionierin und Frau der ersten Stunde war Julia Reiter, die 2003 das erste weibliche FF-Mitglied der Unterwaltersdorfer Wehr wurde. Damals am Anfang noch von so manchem traditionell eingestellten Feuerwehrmann eher misstrauisch nach dem Motto „Warum brauchen wir Frauen bei der Feuerwehr?“ beäugt, ist sie das vergangene Wochenende wettkampftechnisch in Traisen mit einer Damengruppe mit dabei gewesen. Samstagnachmittag ist Julia glücklich: „Wir sind fehlerfrei geblieben und haben eine 44er Zeit geschafft. Auch der Staffellauf hat super funktioniert.“

Die Damengruppe Maria Raisenmarkt besteht seit April 2005. Seit 2013 sind die Damen offizieller Bestandteil der Wehr und matchen sich seither mit Wettkampfgruppen aus ganz Österreich. Beim diesjährigen Fire-Cup, erreichten sie den hervorragenden dritten Platz in der Kategorie Bronze ohne Alterspunkte Damen, genauso im Gesamtbewerb. Hier mussten sie sich nur den Damen aus Unterwaltersdorf geschlagen geben. Nicht ganz so rund lief es für die Möllersdorfer Damen, die seit 2018 eine eigene Wettkampfgruppe bilden. Sie konnten diesmal nicht auf den vordersten Rängen punkten, werden aber sicher weiter trainieren. Einen eigenen Trainer haben sie ja schon.