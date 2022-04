Wohnhausbrand in Ebreichsdorf: Zwei Möglichkeiten für Ursache

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Als vermutete Zündquellen gelten eine offene Flamme oder heiße, nachglühende Teilchen, hat die Polizei am Donnerstag berichtet. Der Brand sei im Wohnzimmer des Gebäudes entstanden. Eine 75-Jährige war aus dem Objekt gerettet worden. Nach einer Reanimation wurde die Frau von "Christophorus 9" in die Klinik Landstraße nach Wien geflogen.

Die Feuerwehr war am Karsamstag gegen 18.30 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Helfer stand das Erdgeschoß in Vollbrand, Flammen hatten auch bereits auf Obergeschoß und Dachstuhl übergegriffen. Ein Atemschutztrupp machte sich in das Innere des Gebäudes auf und entdeckte dort die leblose Frau. Die Bewohnerin wurde umgehend ins Freie gebracht und dort reanimiert. Innerhalb von rund einer halben Stunde waren die Flammen unter Kontrolle.

75-Jährige gerettet Wohnhausbrand in Ebreichsdorf: Ursache steht noch nicht klar fest

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.