A21 Alland: Pkw in Leitschiene gekracht .

Kurz nach 4.50 Uhr in der Früh, ereignete sich gestern auf der A21, in Fahrtrichtung Linz, ein schwerer Unfall. Der Lenker eines silbernen Audis verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitschiene. Durch die Wucht wurde das Auto über die gesamte Fahrbahn gegen die Mitteleitwand geschleudert. Die Trümmer lagen weit verstreut.