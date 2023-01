A21: Fahrzeuge gerieten ins Schleudern - FF Alland im Dauereinsatz

Ein weißer Mercedes Vito mit Anhänger kam Samstagfrüh auf der A21, gegen 4 Uhr, in Fahrtrichtung St. Pölten ins Schleudern, rutschte aufs Bankett und blieb, quer zur Fahrbahn, im Schnee stecken. Die FF Alland zog den Wagen mit dem Rüstlöschfahrzeug wieder auf die Fahrbahn. Der Lenker konnte danach die Weiterfahrt wieder aufnehmen.

Pkw rutschte in Graben

Knapp zweieinhalb Stunden nach dem Einsatz in den frühen Morgenstunden wurden die Allander Florianis am Samstag zum zweiten Mal alarmiert. In der Abfahrt Mayerling verlor der Lenker eines weißen BMWs die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in den Graben und kam abseits der Kurve zum Stehen. Die rechte Vorderradaufhängung war gebrochen. Die FF Alland hob das Auto mit dem Kran auf das Wechselladefahrzeug und brachte es aus dem Gefahrenbereich.

Anhänger kippte um

Sonntagvormittag, kurz vor 9.30 Uhr, war dann der nächste Einsatz. Ein weißer VW Crafter mit Anhänger geriet auf der Wiener Außenringautobahn in Fahrrichtung St. Pölten ins Schleudern und der Anhänger kippte um.

Der Wagen stand quer zur Fahrbahn, die Hinterräder waren in der Luft und der Anhänger lag auf der rechten Seite. Die Kameraden der FF Alland hoben zuerst mit dem Kran des Wechselladefahrzeug den Anhänger vorsichtig auf und stellten ihn wieder auf die Räder. Danach wurde das Gespann von der Autobahn gezogen und gesichert abgestellt. Verletzt wurde niemand. Polizei und ASFINAG sicherten die Unfallstelle ab.

Auto lag auf der Seite

Kurze Zeit später, wurde die FF Alland zum zweiten Einsatz am Sonntagvormittag gerufen. Der Lenker eines silbernen Opels, der in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs war, geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab, prallte gegen einen Kanaldeckel und mehrere kleine Bäume und kam dann, entgegen der Fahrtrichtung, auf der Seite zum Liegen. Alle Insassen wurden beim Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Vier Rettungswägen waren am Unfallort und die Sanitäter kümmerten sich um die Versorgung der Verletzen. Die FF Alland hob das Fahrzeug mit ihrem Kran auf das Wechselladefahrzeug und brachte es von der Einsatzstelle.

Polizei und ASFINAG sicherten währenddessen den Unfallbereich ab.

"Wir wünschen allen Verletzten auf diesem Wege alles Gute und eine baldige Genesung und bedanken uns bei allen Einsatzkräften für die gute und reibungslose Zusammenarbeit", richtet die FF Alland allen Beteiligten aus.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.