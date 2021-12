Advent im Park Baden: Recyceln statt entsorgen

Seit Mittwoch, 15. Dezember, hat Advent im Park presented by VOLKSBANK seine Pforten nach dem Lockdown wieder geöffnet.

Allerdings nur als reiner Take-Away Verkaufsmarkt. Dafür hat sich das Veranstalterteam von HSG Events dazu entschlossen, den nachhaltigen Adventmarkt bis 23. Dezember zu verlängern.

Projektleiter Nicolas Hold erklärt dazu: „Wir sind sehr dankbar, dass wir mit einigen Einschränkungen wieder aufsperren durften. Da Advent im Park ja drei Wochen gänzlich geschlossen bleiben musste, möchten wir jetzt zumindest bis 23. Dezember die Chance bieten, die tollen Ausstellerinnen und Aussteller zu besuchen.“

Damit ist auch das Entsorgungsunternehmen Brantner mit Hauptsitz in St. Pölten wieder gefragt, mit ihrem Beseitigungs- und Recyclingsystem den Müll aufzubereiten und so weit wie möglich wieder zu verwerten.

Firmenchef Josef Scheidl erklärt, dass es sich bei ‚Advent im Park’ eigentlich um zwei Konzepte handelt: „Einerseits gibt es ein Konzept für die Besucherinnen und Besucher, andererseits gibt es ein Trennsystem für alle Aussteller.“ Dabei setzt das Unternehmen auf die Kompostierung von Speiseresten und Küchenabfällen. „Das, was für die Kompostierung nicht verwendet werden kann, wird in einer Biogasanlage verwertet“, erläutert Scheidl.

Josef Scheidl, Geschäftsführer der Brantner Environment Group ist für die Abfallbeseitigung- und Wiederverwertung bei ‚Advent im Park‘ verantwortlich. Foto: Brantner

Das Konzept von Brantner gehe von der Kreislaufwirtschaft aus. „Früher waren wir Recycler am Ende einer Veranstaltung an der Reihe, jeder sprach von uns als ‚Entsorger’, weil allen egal, was mit dem Müll passiert. Diese Zeiten sind längst vorbei.“ Die Entsorgungsunternehmen haben schon vor geraumer Zeit darüber begonnen nachzudenken, was aus den Müllströmen gewonnen werden kann. Deshalb stand die Abfallberatung im Vorfeld des Events ‚Advent im Park’ an erster Stelle, die Aussteller sind von Mitarbeitern der Firma Brantner dahingehend unterwiesen worden.

Nur mit Partnern können Klimaziele erreicht werden

Die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen werde nur funktionieren, „wenn wir miteinander Kooperationen eingehen. Etwa mit Kompostkooperationspartnern aus der Landwirtschaft. Für Bio-Landwirtschaft kommt nur Kompost aus der Bio-Landwirtschaft in Frage“. Schon jetzt werde mit künstlicher Intelligenz gearbeitet, um festzustellen, woher eine Bio-Mülltonne kommt und wie gut das Kompostgut getrennt wurde. Es komme vor, dass sich Batterien im Bio-Müll finden, diese werden aussortiert. „Man kann mit den Leuten reden, wo die Trennung nicht gepasst hat. Und dann kann man versuchen, sie zu Partnern zu machen“, ist Scheidl überzeugt.

Beim Badener Advent gibt es zwei starke Bereiche, bei denen Müll anfällt: bei den Nahrungsmitteln und den Kunststoffen. Darauf seien die Aussteller aber vorbereitet. Und der Müllvermeidungstipp, den Scheidl gibt, ist: „Man muss bei sich selbst anfangen und die Verhaltensweise als Konsument ändern. Darauf reagieren auch die Produzenten, wenn Produkte plötzlich nicht mehr gekauft werden. Man muss versuchen, diesen Kreislauf zu durchbrechen.“

Auf die Menge und Größe zu achten, sei ein weiteres Gebot der Stunde. „Ein großer Becher Joghurt macht nur Sinn, wenn ich ihn tatsächlich auslöffle. Man muss klüger handeln und nur das kaufen, was man wirklich verwendet.“