Heiligenkreuz: Drohnen bei Suche nach Vermisstem eingesetzt

Feuerwehren und Polizeieinheiten sind zurzeit bei einer Suchaktion in und rund um Heiligenkreuz im Einsatz. An der Suche beteiligt sind auch die Bereitschaftseinheit und Spezialkräfte mit Drohnen. Am Dienstagabend war ein Mann nach seinem üblichen Spaziergang nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Landespolizeidirektion NÖ hält sich mit Informationen noch zurück. Polizeisprecher Stefan Loidl erklärt auf NÖN-Nachfrage: „Ich kann derzeit nur bestätigen, dass wir seit Dienstag nach einem abgängigen volljährigen Mann suchen.“ Da Heiligenkreuz an den Bezirk Mödling grenzt, wird von Polizeieinheiten auch im Bezirk Mödling nach dem Abgängigen gesucht.