„Guck Fischer war ein außergewöhnlicher Mensch – im Betrieb und als Politiker. Er war als Weinhauer Vorbild und Vorreiter für seinen Beruf und seinen Betrieb, den er mit seiner Gattin gemeinsam bewirtschaftete und erfolgreich leitete. Mit Betroffenheit und Trauer drücke ich der Familie mein Mitgefühl und Beileid aus.“ Mit diesen Worten würdigt Bürgermeisterin Helene Schwarz (ÖVP) ihren Vorgänger. „Durch sein verantwortungsvolles Handeln, seine außerordentliche Tatkraft und seinen Einsatz konnten viele Projekte verwirklicht werden.“

Engelbert Fischer war von 1975 bis 1980 als Gemeinderat und von 1980 bis 1985 als Vizebürgermeister in Sooß tätig. Bei der Wahl im April 1985 wurde er zum Bürgermeister gewählt. Diese Funktion bekleidete er bis 2005. Das Engagement in der Politik wurde Fischer in die Wiege gelegt. Auch sein Vater war Bürgermeister.

Unter seiner Gemeindeführung wurden zahlreiche Initiativen gesetzt. So erfolgte die Renovierung des Gemeindehauses, ein Rad- und Wanderweg nach Baden wurde geschaffen und das Feuerwehrhaus mit einem Nahversorger gebaut. Die Feuerwehr war ihm ein großes Anliegen. In seiner Amtszeit wurden Fahrzeuge angekauft und die Ausrüstung modernisiert.

Auch die Errichtung eines Spielplatzes neben der Volksschule, der Umbau der Volksschule und die Errichtung des Brunnens bei der Schule sowie einen Kindergartenzubau initiierte er. In seiner Amtszeit wurden viele Straßenabschnitte erneuert und die Infrastruktur den zeitgemäßen Anforderungen baulich angepasst.

Kommunalpolitiker mit Leib und Seele

„Durch sein umgängliches Wesen, sein fortschriftliches Denken und Handeln wurde ihm Achtung und Anerkennung zuteil. Er war Kommunalpolitiker mit Leib und Seele“, betont Helene Schwarz. Als Bürgermeister war er unter anderem Mitglied zahlreicher Verbände und Organisationen und ÖVP-Ortsparteiobmann.

Als Anerkennung und Dank erhielt Fischer zum 60. Geburtstag den „Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Sooß“. Zudem wurde er zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Sooß ernannt und erhielt das „Goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich“. Nach seiner Amtszeit verlieh ihm der Gemeinderat die „Ehrenbürgerschaft“.

Beigesetzt wurde Engelbert Fischer auf Wunsch der Familie im engsten Kreis. Zum Gedenken an ihn wird es am Mittwoch, 19. August, um 18 Uhr eine Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Anna in Sooß geben.

„Engelbert Fischer wird in unserem Gedenken weiterleben als Mensch, mit vielen Freunden, schönen Erinnerungen und Stunden der Geselligkeit und Herzlichkeit, stets hilfsbereit und menschlich. Gedanken, Augenblicke und Taten werden mich immer voll Achtung an Guck erinnern. Er liebte das Leben, er hat es gelebt“, findet Helene Schwarz abschließend sehr persönliche Worte.