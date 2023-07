Sommer- & Abschiedsfest für Direktor des PBZ Pottendorf

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ließ es sich ebenso nicht nehmen wie der Vorstand der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur Konrad Kogler, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner und Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ), dem scheidenden Direktor persönlich zu danken und zum Ruhestand zu gratulieren. „Du bist ein Geschenk für uns gewesen“, sagte Kogler über den langjährigen Direktor. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister merkte an: „Das PBZ Pottendorf ist mit seinen 107 Plätzen und über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein unglaublich schönes und großes Haus und hat hier in der Region mit seinem außerordentlich breiten Angebot einen sehr hohen Stellenwert in der Versorgung und Betreuung unserer älteren Generation. Unter der Führung von Direktor Wieczorek war es das erste Haus in Österreich, welches die besondere Philosophie von ,Eden Alternative‘ umgesetzt hat und damit auch ein Vorzeigeprojekt für viele andere war. Du warst nicht immer einfach, aber es gab meistens einen guten Grund, wenn du fordernd warst, denn es ging dir immer um die Sache und vor allem um die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims“, würdigte die Landesrätin den Einsatz von Wieczorek.

Mit Musik in den Ruhestand verabschiedet

Besonders herzlich wurde der scheidende Direktor von Pflegedirektorin Eva Grabbe verabschiedet. „Danke für deine Leidenschaft beim Diskutieren, deine Begeisterungsfähigkeit und deine Herzlichkeit“, so die Pflegedirektorin und Stellvertreterin von Wieczorek. Die Mitarbeiter haben sich etwas Besonderes einfallen lassen und überreichten dem scheidenden Direktor ein Weinfass sowie ein musikalisches Abschiedslied, welches vor den rund 200 Besuchern des Sommerfestes dargeboten wurde.

Martin Wieczorek bedankte sich in einer sehr emotionalen Rede bei den Bewohnern, den Mitarbeitern und allen Verantwortungsträgern für die gute Zusammenarbeit. Ziel der Eden Alternative ist es, das Wohlbefinden aller in der Einrichtung lebenden und arbeitenden Menschen zu verbessern, und so eine liebenswürdige Gemeinschaft zu schaffen sowie die Eigenständigkeit zu stärken. Auch innovative Projekte wie das virtuellen Reisen mit einer VR-Brille sind hier für die Bewohnerinnen und Bewohner möglich. „Umgeben von tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war es für mich eine erfüllende und wunderschöne, aber oft auch herausfordernde Zeit. Die Jahre waren stets geprägt von Veränderung und Weiterentwicklung. Ich blicke zurück auf viele – durchaus kreative – Innovationen in der Begleitung der bei uns lebenden Menschen. Diese hatten immer das Ziel, den Bewohnerinnen und Bewohnern Wohlbefinden und mehr Lebensqualität, Selbstständigkeit und ein echtes Zuhause zu geben“, betonte Wieczorek rückblickend. „Ich war vom ersten Tag an von dem jungen Team des Hauses fasziniert und möchte allen herzlich für die schöne Zeit hier in Pottendorf danken“, sagte Wieczorek abschließend. Der Nachfolger von Wieczorek als kaufmännischer Direktor steht mit Johannes Salaban-Hofer bereits fest.