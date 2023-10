Badens Carmen Jeitler-Cincelli: „Habe es immer mit Herzblut gemacht“

Es war ein Abschied, der die Wirtschaftsstadträtin bei der letzten Gemeinderatssitzung sichtlich nicht ungerührt ließ. In einem leidenschaftlichen Plädoyer erklärte sie, dass ihr es ganz besonders wichtig war, eine geeignete Nachfolgerin respektive Nachfolger zu finden. Mit Petra Haslinger sei das mehr als gelungen. Ihr könne sie voll Vertrauen ihr bisheriges Amt als Wirtschaftsstadträtin zur Verfügung stellen. „Ich bin mir sicher, dass jetzt alles gut weitergeht im Wirtschaftsressort“, betonte Jeitler-Cincelli. Genauso kompetent sei „Ärztin Zuzanna Fluch, sie wird mich hervorragend in den Ausschüssen ersetzen. Ich bin stolz auf diese beiden Damen, die werden das super machen.“

Vertrauen ist wohl auch der springende Punkt, warum sich Jeitler-Cincelli aus der kommunalen Politik aus der ersten Reihe zurückzieht. Die NÖN hat sie zu ihren Beweggründen gefragt.

NÖN: „Frau Wirtschaftsstadträtin, Sie werden ja nicht von heute auf morgen Ihr Amt zurückgelegt haben. Was hat den Ausschlag dazu gegeben?“

Carmen Jeitler-Cincelli: Mein Abschied von der Stadtpolitik war eine lange und gut überlegte, reflektierte Entscheidung. Ich habe es immer mit Herzblut gemacht, aber es hat bereits länger in mir gegärt, aber es war mir wichtig, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu benennen und Projekte abzuschließen. Aber offenbar war das Vertrauen von einigen nicht mehr da, um wichtige Projekte für die Stadt auf den Weg zu bringen.

Welche Projekte hätten Sie gerne auf Schiene gebracht?

Jeitler-Cincelli: Es gibt viele wichtige Projekte, die anstehen würden, die aber nicht in meinem Einflussbereich liegen. Es wäre mir ein Herzensanliegen gewesen, eine Standardgesellschaft einzusetzen, die sich um alle wichtigen Zukunftsthemen der Stadt kümmert, an erster Stelle das Kasernenareal. Eine Unternehmensberatung hat in meinem Auftrag bereits eine große Studie durchgeführt, ich habe viel Zeit und Hirnschmalz in dieses Vorhaben investiert. Viele persönliche Ressourcen von mir sind hineingeflossen, aber offenbar ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dieses Projekt auch umzusetzen. Ich bin ein Mensch, der gerne eine größere Summe in die Hand nimmt und ein Projekt rasch und professionell abwickelt, auch wenn dafür eine eigene Gesellschaft gegründet werden muss. Das ist meiner Meinung nach besser als irgendetwas Handgestricktes aus dem Rathaus, wo man dann permanent nachjustieren muss.

Es gibt ja einige Projekte, die Sie nach diesem Muster umgesetzt haben?

Jeitler-Cincelli: Die Implementierung der „Baden Plus App“, die Revitalisierung des Wirtschaftsclubs, damit große Unternehmen wieder Veranstaltungen im Congress Casino Baden machen, der Badener Advent neu, der ein riesiger Erfolg wurde. Es ist nicht nur die Politik, es muss auch die Bürgergesellschaft darauf schauen, dass sich in der Stadt etwas tut.

Wann haben Sie damit begonnen, sich in Baden politisch zu engagieren?

Jeitler-Cincelli: Ich bin vor 22 Jahren nach Baden gekommen, das Baden von damals ist nicht zu vergleichen mit dem Baden von heute. Es gab Restaurants mit Plastiktischtüchern mitten in der Innenstadt, am Abend unter der Woche hatte kein Restaurant offen. Baden ist eine lebenswerte und weltoffene Stadt geworden, auf das bin ich sehr stolz, dass ich dazu meinen Beitrag geleistet habe. Ich war acht Jahre Frau in der Wirtschaft und im Stadtmarketing engagiert, auch ohne politisches Mandat. 2015 kam dieses Mandat bei der damaligen Gemeinderatswahl relativ spät, damals zog ich aber gleich in den Stadtrat ein.

Haben Sie eine neue politische Herausforderung in Aussicht?

Jeitler-Cincelli: Ich bleibe mit meinem Know-how Baden ja erhalten und ich ziehe nicht weg, was ich auch schon gefragt worden bin. Ich mache einfach ein neues Kapitel in meinem Leben auf. Im Moment bin ich sehr ausgelastet als stellvertretende Generalsekretärin des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Innerhalb des Wirtschaftsbundes läuft gerade ein Prozess, bei dem wir herausfinden wollen, wie die Menschen Österreich gestalten wollen. Dazu holen wir unterschiedliche Stimmen ein, das ist alles meines und dafür fahre ich auch viel in Österreich herum.

Was glauben Sie, unterscheidet Sie in der Arbeit von anderen Politikern?

Jeitler-Cincelli: Mir war es immer wichtig, über den Tellerrand zu schauen und Partei übergreifend zu arbeiten. Mein großes Plus ist, dass ich Potenziale sehe, die einfach da sind, und überlege, wie könnten wir diese nutzen und was könnten wir besser machen. Dann entwickeln sich Projekte daraus, das zieht wieder Menschen an, die gerne bei diesen Projekten mitarbeiten und eine Freude dabei haben. Das gibt mir wieder viel Kraft und ist mein Antrieb, mich neuen Projekten zuzuwenden. Ich werde weiterhin widerspenstig bleiben bei Sachen, die mir nicht passen. Wichtig ist, Rückgrat, eine Meinung zu haben und dahinterstehen. Ich liebe Leute, ich mag sie wirklich, und ich trete dafür ein, dass Menschen Menschen sein dürfen, auch in der Politik.