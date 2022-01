Bad Vöslau: Neue Helfer im Alltag der ISL-Akademie

An der ISL-Akademie schloss der 2. Lehrgang „Soziale Alltagsbegleitung“ mit Erfolg ab. 10 Teilnehmer haben die Abschlussprüfung bestanden: Petra Jesch, Carolin Strele, Alexandra Rakic, Klaudia Löw-Beer, Kovacevic Natasa, Walter Pavliczek, Manuela Prober, Monika Hoch, Elisabeth Schabauer und Maria Magdalena Hellermann. Somit stehen zum Übergang des Pilotprojektes in den „Regelbetrieb“ weitere 10 top ausgebildete soziale Alltagsbegleiter der Arbeitswelt zur Verfügung. Diese sind eine Ergänzung zu Pflegeangeboten und eine Entlastung für pflegende An- und Zugehörige.