Badener Geschenke für SOS-Kinderdörfer

In den letzten Wochen waren bei "Advent im Park präsentiert von Volksbank" Christbäume im Kurpark platziert, die mit Wünschen von Kindern und Jugendlichen aus regionalen SOS-Kinderdörfern bestückt waren. Jeder, der ein wenig Freude bereiten wollte, konnte sich einfach einen Wunsch von einem der lebenden Bäume im Topf pflücken und das Geschenk verpackt und beschriftet abgeben.

Das Interesse war wieder groß, denn die Wünsche wurden innerhalb kürzester Zeit gepflückt. Die Geschenke wurden vom HSG Events Team sorgfältig aufbewahrt und nun den SOS-Kinderdörfern in Guntramsdorf und Hinterbrühl übergeben.

"Vielen Dank an alle Gäste von Advent im Park, die das möglich gemacht haben!"

Sylvia Karl vom SOS-Kinderdorf freute sich über die Aktion sehr: „Wir danken dem engagierten Team von HSG Events auch dieses Jahr ganz herzlich für die wunderbare Aktion mit dem SOS-Wunschbaum. Fürs SOS-Kinderdorf ist es wichtig, verantwortungsbewusste Unternehmen an ihrer Seite zu haben, die Kinder und Jugendliche in Not unterstützen." Im Namen von SOS-Kinderdorf wolle sie sich "auch bei all den großzügigen Menschen bedanken, die Geschenke besorgt und liebevoll verpackt haben. Sie machen damit unseren Kindern und Jugendlichen im SOS-Kinderdorf zu Weihnachten eine große Freude!"

Projektleiter Nicolas Hold: „Die SOS-Kinderdorf-Aktion liegt uns sehr am Herzen und wir freuen uns, jedes Jahr aufs Neue darüber, Kindern einen Wunsch erfüllen zu dürfen, die es gerade nicht so leicht haben. Innerhalb weniger Tage waren die Wunschbäume leer gepflückt! Jetzt durften wir endlich die Geschenke übergeben, die an Heiligabend den Kindern und Jugendlichen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vielen Dank an alle Gäste von Advent im Park, die das möglich gemacht haben!“

Alle, die das SOS-Kinderdorf Österreich in ihrer wichtigen Arbeit generell unterstützen möchten, finden auf der Website www.sos-kinderdorf.at alle Informationen und Spendenmöglichkeiten.

Advent im Park noch bis 23. Dezember geöffnet

Noch bis 23. Dezember läuft "Advent im Park präsentiert von Volksbank" im einzigartigen Ambiente des Kurpark Baden. Der Adventmarkt bietet ein durch und durch nachhaltiges Angebot - vom ökologisch hergestellten Punschhäferl bis hin zum Strohspielplatz zum Toben, Spielen und Staunen.

Website: https://www.adventimpark.at/

