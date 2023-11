„Gewinnen und helfen“ in Baden

Fester Bestandteil des Badener Advents sind die Serviceclubs wie der Lions Club Baden Helenental. Bei dessen Punschhütten am Hauptplatz und beim Hotel At the Park gibt es diesmal wieder neben dem traditionellen Lions-Punsch von Toni Märzweiler den Adventkalender des Lions Club Baden Helenental zu erwerben.

Es ist dies das zweite Jahr mit einem eigenen Lions-Adventkalender nach dem Premierenerfolg aus Vorjahr, wo die 1.000 aufgelegten Kalender alle ausverkauft waren. „Mit dem Reinerlös konnten wir dazu beitragen, dass Weihnachten 2022 für jene Mitmenschen, die es wirklich dringend brauchen, das schönste Fest werden konnte“, freut sich der aktuelle Badener Lions-Präsident Andreas Simhofer. Nun startet man in die zweite Adventkalender-Saison, wieder mit 1.000 Stück. Erneut wurde ein schönes Badener Winter-Motiv als Cover ausgewählt, fotografiert vom Wiener Julius Silver, der bereits einen Baden-Bildband veröffentlich hat. „Die Fotos sind sensationell“, schwärmt Simhofer. Ziel ist, dass der Adventkalender mit den Jahren zum beliebten Sammelobjekt wird.

Kalender heuer optimiert, gedruckt in Deutschland

Unter der Federführung von Sebastian Fischer wurde der Kalender nach den Erfahrungen aus dem Vorjahr optimiert. Als Vorbild diente der Adventkalender des befreundeten norddeutschen Lions Clubs Wedemark, der schon seit einigen Jahren diese Aktion anbietet. Nachdem auch aufgrund einer Preisexplosion die Druckerei gewechselt werden musste, wird der Badener Kalender nun auch in Deutschland gedruckt. Die Kalenderkästchen lassen sich jetzt leichter ablösen, alles ist stimmiger. Was sich noch geändert hat, ist der Preis. Der Lions Adventkalender kostet nun 8 statt 6 Euro, dafür gibt es um ein Drittel mehr Sachpreise als im Vorjahr zu gewinnen, mit einem Mehrwert von 2.000 Euro.

Jeder Adventkalender ist ein Gewinnlos

Jeder der 1.000 Lions-Adventkalender ist nämlich ein Gewinnlos. 243 attraktive Preise im Gesamtwert von 10.298 Euro werden ausgespielt. Das heißt: Fast jedes vierte Los gewinnt. Zu gewinnen gibt es unter anderem Gutscheine für Hotels und Restaurants, aber auch Eintrittskarten für den Ball Royale 2024 der Stadt Baden. Gezogen werden die Gewinne am 22. Dezember unter Aufsicht des Notariats Janda/Benedikt in Baden, veröffentlicht auf der eigenen Adventkalender-Homepage https://lionsadvent.at/. Hier kann man die Losnummer seines Kalenders eingeben und sieht sofort, ob man gewonnen hat und was. Hauptsponsor ist die 1stLevelSolar GmbH. Die Preise können dann bis 30. Juni 2024 in den Partnerbetrieben eingelöst werden.

Das Motto der ganzen Aktion ist „Gewinnen und helfen“. Mit dem Reinerlös werden wieder Bedürftige in der Region Baden unterstützt. „Die anhaltend hohe Teuerung und die hohen Energiepreise bleiben für viele eine extreme Belastung“, weiß Simhofer. „Wir unterstützen mit dem Reinerlös zu 100 Prozent jene, die es gerade jetzt wirklich dringend brauchen können.“

Außer bei den Lions-Punschütten bekommt man die Kalender gegen eine Spende von 8 Euro auch bei diversen Veranstaltungen wie am 18. November bei der Benefiztheater-Aufführung von Theakado im Theater am Steg.