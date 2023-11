Adventmärkte im Bezirk Baden erwarten wieder regen Besuch

Bis zum ersten Adventsonntag dauert es zwar noch ein paar Wochen, die Adventmarktsaison ist aber bereits bald in vollem Gange. Einer der größten und beliebtesten Adventmärkte im Bezirk ist jener in der Bezirkshauptstadt Baden. Unter dem Motto „Advent im Park FAIRzaubert“ kann von 22. November bis 23. Dezember im Kurpark regionale Kulinarik genossen und durch zahlreiche Stände flaniert werden. „Die Nachfrage nach Standplätzen ist groß und auch nach der Bewerbungsdeadline haben wir noch viele Anfragen erhalten. Das freut uns sehr und wir haben deshalb noch um eine zusätzliche Geschenkartikel-Hütte aufgestockt“, sagt Andrea Löschenbrand von der Firma HSG-Events, die den Markt organisiert. Man gehe davon aus, dass die Preise der Produkte ob der höheren Selbstkosten geringfügig angepasst werden müssten. „Der Vorteil unseres Marktes ist jedoch, dass sämtliches, umfangreiches Rahmenprogramm kostenlos genützt werden kann und deshalb auch für einkommensschwache Familien ein schöner Tagesausflug geboten wird“, so Löschenbrand.

Bei „Advent im Park“ lege man großen Wert auf Nachhaltigkeit, wofür er 2022/23 auch als bester Green Event ausgezeichnet worden sei. Dies spiegle sich im ökologisch hergestellten Punschhäferl genauso wider wie in der Mülltrennung oder dem großen Bio-Sortiment. Auch das Rahmenprogramm sei nachhaltig gestaltet und vor allem kostenfrei. Geboten wird etwa ein Strohspielplatz, ein Kinder-Labyrinth und eine Märchenstunde bis hin zu Konzerten, Chören und einer Feuerstelle zum Marshmallow und Würstchen grillen. „Wir sind überzeugt, dass die Vorfreude auf Advent im Park sehr groß ist. Ein Adventmarkt ist eine wundervolle Gelegenheit sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einzustimmen, mit den Liebsten eine schöne Zeit zu verbringen und vor allem Kindern abwechslungsreiche Stunden mit nachhaltigem Programm zu ermöglichen“, sagt Löschenbrand.

Vorfreude ist auch in Kottingbrunn groß

Auch in Kottingbrunn kann man sich über eine unverändert große Nachfrage nach Standplätzen freuen. Am 2. und 3. Dezember eröffnet hier der traditionelle Adventmarkt beim Wasserschloss, organisiert wird er von der Kulturszene Kottingbrunn. „Unserer Meinung nach ist die Vorfreude sehr groß. Sowohl von der Seite der Besucherinnen und Besucher als auch von jener der Ausstellerinnen und Aussteller“, sagt Katja Rupf von der Kulturszene. Das Angebot ist breit gefächert, viel Wert werde aber vor allem darauf gelegt, auf „dröhnende Musik und überladenen Kitsch“ zu verzichten.

Der Kunst- und Handwerksmarkt biete ein weites Spektrum an Geschenkideen: Puppen, Keramik, Kerzen, Teddybären, Schmuck, Holzarbeiten, Drechselprodukte, Glasmalerei und -gravur, Glasperlen und vieles mehr. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten und können zum Beispiel eine Runde auf dem Rücken eines Ponys im Schlosspark drehen oder sich beim Kinderbasteln verwirklichen. Geöffnet ist an den ersten drei Adventwochenenden jeweils von 14 bis 20 Uhr.

Neben dem Kottingbrunner Weihnachtsmarkt findet auch jener der Stadtgemeinde Bad Vöslau im Schloss beziehungsweise dem Schlosspark statt. Ebenso an den ersten drei Adventwochenenden können insgesamt 40 Hütten besucht werden. Seit September seien all diese Stellplätze vergeben, wie Andrea Jenny aus der Tourismusabteilung erzählt: „Wir freuen uns über den großen Zuspruch auch seitens der Ausstellerinnen und Aussteller, die gerne wieder zu uns kommen oder uns neu kennenlernen möchten.“

Die Stadtgemeinde habe die Preise für die Standmiete und den Stromverbrauch aufgrund der Inflation geringfügig erhöht. Allerdings habe man festgelegt, dass sich der Einheitspreis für Punsch und Glühwein im Vergleich zum letzten Jahr nicht ändere. Für den heurigen „Märchenhaften Advent“ erwarte die Stadtgemeinde großes Interesse und wieder um die 5.000 Besucherinnen und Besucher. Traditionell eröffnet wird er mit dem Perchtenlauf. Zusätzlich steht von 1. bis 23. Dezember die „Charity Hütte“ vor dem Vöslauer Rathaus, deren Reinerlös Hilfsbedürftigen zugutekommt.