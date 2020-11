Aufteilung der Eingänge im Landesklinikum Baden für Patientinnen und Patienten nach geplant mit Termin bzw. Notfall und ungeplant ohne Termin. Ein-/Ausstiegsmöglichkeiten sind bei allen Eingängen vorhanden. Landesklinikum Baden-Mödling

Der derzeitige Eingang über die Doktor-Julius-Hahn-Straße (Rettungshalle) bleibt für Notfälle und ungeplante Akutpatienten ohne Termin.

Der eigentliche Haupteingang in der Waltersdorfer Straße wird für geplante Patienten mit Termin wieder geöffnet. Dies betrifft unter anderem Patientinnen und Patienten zur Unfallnachbehandlung, mit geplanten Operationen, Präoperative Termine, geplante stationäre Aufnahme.

Eingangssituation Landesklinikum Baden:

mit Termin (geplant): Haupteingang Waltersdorfer Straße

. z.B. Nachbehandlung, geplante OP, Planambulanzen, Präoperativer Termin, … ohne Termin (ungeplant): Eingang Doktor-Julius-Hahn-Straße (Rettungszufahrt)

. Zum Bespiel Notfall, verletzter Patient, …

Besuchsverbot

Darüber hinaus ist seit Anfang November ein Besuchsverbot in allen Landeskliniken der Thermenregion in Kraft. Ausnahmen gibt es im Palliativbereich bzw. zur Verabschiedung von Schwerstkranken, in der Kinderabteilung sowie für Väter (Begleitperson) bei Geburten.

Infos zum Landesklinikum Baden: www.baden.lknoe.at