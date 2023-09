Petra Haslinger folgt Carmen Jeitler-Cincelli als Wirtschaftstadträtin

Wie die Volkspartei Baden am Montagabend bekanntgab, wird Carmen Jeitler-Cincelli ihr Mandat im Stadt- und Gemeinderat zurücklegen.

Seit 2015 war Jeitler-Cincelli als Stadträtin für Wirtschaft tätig. Ein Herzensanliegen war ihr etwa die Neuentwicklung des Badener Advents sowie von Baden in Weiß und die Einführung der Baden Card. In Zukunft wolle sich die 43-Jährige jedoch auf ihre umfangreiche parlamentarische Arbeit als Nationalratsabgeordnete sowie ihre Tätigkeit als stellvertretende Generalsekretärin des Österreichischen Wirtschaftsbundes konzentrieren. „Aus diesem Grund wird sie ihr Mandat im Stadt- und Gemeinderat zurücklegen“, heißt es in der Aussendung.

Zur Nachfolgerin im Stadtrat wurde vom Stadtparteivorstand der Volkspartei Baden einstimmig Klubobfrau Petra Haslinger (48) vorgeschlagen. „Durch ihre Tätigkeit im Gründerservice der Wirtschaftskammer besitzt sie eine großartige Expertise und ist daher genau die richtige, um den Wirtschaftsstandort Baden erfolgreich in die Zukunft zu führen“, ist Bürgermeister Stefan Szirucsek überzeugt.

Petra Haslinger wird neue Wirtschaftsstadträtin in Baden. Foto: Judith Jandrinitsch

Das dadurch frei gewordene Mandat im Gemeinderat wird künftig Zsuzsanna Fluch übernehmen. Die 45-jährige Medizinerin ist als Ärztin am Landesklinikum Baden tätig. Sie ist verheiratet und ebenso wie Haslinger Mutter von vier Kindern.

Ärztin Zsuzsanna Fluch wird neue ÖVP-Gemeinderätin. Foto: Andreas Fussi

Lob für Arbeit von Jeitler-Cincelli

„Ich danke Carmen Jeitler-Cincelli sowohl für ihr umfangreiches Engagement in den vergangenen Jahren für die Stadt Baden als auch für ihren Einsatz als Nationalrätin für die gesamte Region“, betont Szirucsek.

Jeitler-Cincelli habe laut dem Stadtchef „wichtige Impulse für die Badener Wirtschaft gesetzt und maßgeblich zu einer offenen und lebendigen Stadt beigetragen.“

Auf Antrag von Bürgermeister und Stadtparteiobmann Stefan Szirucsek wurde Carmen Jeitler-Cincelli auch für die kommende Nationalratswahl als Kandidatin der Volkspartei Baden nominiert.