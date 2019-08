In der Nacht auf den 3. August wurde in Siegersdorf das Kunstobjekt „Zwanglos“ von Vandalen rücksichtslos zerstört. Das Kunstwerk wurde für das Viertelfestival 2015 von der Künstlerin Maria Hoffmann unter Mitwirkung ihrer Brüder Johann und Thomas Fritsche erbaut und steht seit dieser Zeit in Siegersdorf.

Ärgerlich für Maria Hoffmann ist nicht nur die mutwillige Zerstörung der Installation, denn das Objekt wurde bei einer Kunstausschreibung der ASFINAG ausgewählt und sollte im September auf den Rastplatz nach Potzneusiedl umgesiedelt werden – das Podest und die Beschriftungstafel wurden bereits angefertigt.

Wegen möglicher Verletzungsgefahr musste das Objekt nun umgehend abgebaut werden.

„Da in Siegersdorf an diesem Wochenende das jährliche Feuerwehrfest stattgefunden hat, wird von der Polizei vermutet, dass diese unsinnige Tat wohl von alkoholisierten Personen begangen wurde“, ärgert sich Künstlerin Maria Hoffmann.