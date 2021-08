Nach der Serie von Diebstählen der Ortstafeln von Tattendorf, Pottendorf und im Burgenland im Oktober des Vorjahres, fielen diesmal je eine Ortstafel von Alland und dem Ortsteil Rohrbach frechen Dieben zum Opfer.

Konkret stahlen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 24. Juli, 18 Uhr, bis 25. Juli, 9 Uhr, in Alland, Klausenstraße, sowie in der Zeit von 10. Juli, 7 Uhr bis 25. Juli, 7 Uhr, in Rohrbach, zwei Ortstafeln. ÖVP-Bürgermeister Ludwig Köck ärgert sich über die gestohlenen Ortstafeln: „Das kostet nur unnötig Geld“.

Die Polizeiinspektion Alland hat die Ermittlungen aufgenommen, und bittet um Hinweise unter 059133-3301.