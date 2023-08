Neue Projekte in Bad Vöslau: Von der Medizin zum Sport

Anfang September werden dann insgesamt acht Container geliefert, um das neue Ärzte-Zentrum zu errichten. Dies ist allerdings vorerst eine Übergangslösung. Da es bis dato keine vertraglichen Übereinkünfte mit den Verhandlungspartnern gegeben hat. „Der Zeitplan ist sehr straff. Am ersten Oktober wird die Praxis offiziell eröffnet“, sagt die Stadträtin für Gesundheit und Soziales Anita Tretthann. Der Kostenpunkt: 200.000 Euro.

In die Container-Ordination sozusagen einziehen werden die Mediziner Petra Simon und Paul Paruzek. Mit ihnen wird die medizinische Primärversorgung verstärkt. In Bad Vöslau gibt es aktuell eine Gemeinschafts-Ordination mit zwei Ärzten und drei weitere Ärzte, die ordinieren. Ein Kassenvertrag steht derzeit jedoch immer noch frei. Die Stadtgemeinde strebt bezüglich des geplanten medizinischen Primärversorgungszentrums und des freien Kassenvertrags bald intensive, positive und effektive Gespräche an.

„Hype unter den Jugendlichen“

Zu einem richtigen Hype hat sich die sportliche Calisthanics-Anlage im Schlosspark entwickelt, ein Projekt der NÖ Stadt und Dorferneuerumg. Erwachsene, Kinder und Jugendliche kommen zu dem neuen Hot-Spot entweder um zusammen Sport zu machen oder ganz einfach zu „chillen“. „Wir freuen uns über diese Bewegung in der Natur, im Schlosspark und ganz besonders das Interesse und den Hype unter den Jugendlichen“, die immer wieder kommen“, sagt Tretthann.