Kinder aus Mali zeigen, wie sie tanzen können

Das Projekt wurde ursprünglich in Deutschland gegründet, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten hat Nicole Heindl vor acht Jahren das Projekt nach Österreich gebracht. Die Organisation ist im Dorf Manankoroni aktiv, hier wurde das Kinderdorf „Sun Mali“ gebaut und 2019 eröffnet. In diesem finden Waisenkinder, Straßenkinder und Kinder aus sozial schwachen Familien Aufnahme und Ausbildung. Die Mädchen und Buben zwischen 6 und 16 Jahren werden hier nicht nur versorgt, sondern sie erhalten eine fundierte schulische, handwerkliche und landwirtschaftliche Ausbildung. Für Nicole Heindl ist klar: „Nach der Ausbildungszeit sollen sie in der Lage sein, ihr Leben eigenständig zu meistern, in dem sie einen Beruf finden, der ihrer Qualifikation entspricht.“ So lange das nicht der Fall ist, können die jungen Erwachsenen in einem Internat in„Sun Mali“ wohnen bleiben. Eine Ausbildung zum Koch kostet etwa 1.200 Euro - auch diese Kosten trägt die Organisation.

Tanzen zwischen Tradition und Moderne

Im Kinderdorf ist auch eine Tanzschule eingerichtet, in der die Kinder nicht nur ihre traditionellen Tänze, sondern auch moderne Tänze einstudieren. Und wer brav tanzt, für den gibt es eine besondere Belohnung: eine Reise nach Europa mit entsprechenden Auftritten. Nicole Heindl präzisiert: „Unsere Sing- und Tanzgruppe Ballett Djiby Kouyate geht auch dieses Jahr wieder von Anfang Juli bis Ende September auf Europa-Tournee und sie performt von 1. bis 15 August in Österreich. Mit einem Mix aus traditionellen Tänzen aus Mali und modernen stimmungsvollen Liedern wie 'Simply the best' von Tina Turner oder 'Where is the love' von den Black Eyes Peas begeistern sie jedes Publikum. Alle Einnahmen, die wir bei der Tournee in Form von Spenden erhalten gehen zu 100 Prozent an unsere Projekte in Mali.“

Kinder tanzen am 6. August in Biedermannsdorf

In Oberwaltersdorf geht sich heuer aus organisatorischen Gründen - die Bettfedernfabrik ist in der Sommerpause - nicht aus. Dafür tritt die Sing- und Tanzgruppe am Sonntag, 6. August in der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf auf. Jubiläumswirtin Katharina Selinger hat sich sofort bereit erklärt, die Benefizveranstaltung bei ihr in der Halle zu veranstalten. Das freut auch Nicole Heindl: „Ich kenne die Kathi schon länger, man wirklich toll bei ihr Frühstücken und Mittagessen. Sie hat sofort zugesagt, dass sie die Veranstaltung bei ihr machen will.“ Großes Ziel der österreichischen Gruppe rund um Nicole Heindl ist es, „dass wir so viel Geld sammeln, damit im Kinderdorf ein Kindergarten gebaut werden kann. Denn nur wenn es einen Kindergarten gibt, können die Mütter arbeiten gehen, ihr eigenes Geld verdienen und so ein Stück weit unabhängiger werden“.

Sponsoren werden immer gesucht

Schon jetzt übernimmt die Kinderhilfe Mali die Fixkosten der Angestellten - von den Lehrerinnen und Lehrern bis zu den Krankenschwestern, inklusive der Ausbildungskosten der Kinder und Jugendlichen. Nur das Überweisungsprozedere kann mühsam werden, denn es sei nicht selbstverständlich, „dass in Afrika jeder ein Konto hat“, weiß Heindl. Die Kinder werden auf Tournee von zwei Erwachsenen begleitet, die singen, die Kinder selbst tanzen. Nächtigen werden die Kinder bei einer Freundin von Heindl im burgenländischen Baumgarten, die ein Restaurant betreibt. „Die Kinder können dann dort auch selbst kochen, was natürlich wieder hilft, Geld zu sparen“, sagt Heindl. Über jeden Sponsor, der die Tournee oder das Projekt in Mali wie den Kindergartenneubau unterstützt, ist sie sehr dankbar. „Wir freuen uns über jegliche Hilfe. Nächstes Jahr planen wir ein großes Event in Oberwaltersdorf, da würden wir auch freiwillige Helfer benötigen. Ganz besonders toll wäre es, Spielgeräte, wie etwa eine Hüpfburg, kostenlos zur Verfügung gestellt zu bekommen“. Denn dann wäre es auch möglich, ein großes Fest für die ganze Familie auf die Beine zu stellen.

www.mali-kinderhilfe.org