"Runter vom Gas!" in Unterwaltersdorf

Vorige Woche gingen Anwohner der P. Silberbauerstrasse in Unterwaltersdorf gemeinsam mit Polizei und der ÖVP Ebreichsdorf auf die Straße, um mit einer Apfel-Zitrone-Aktion für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Denn viele Auto- und Mopedlenker nutzen die kleine und schmale Straße als Abschneider und das häufig mit zu hohem Tempo.

38 Kinder wohnen in der P. Silberbauerstraße in Unterwaltersdorf und die Eltern machen sich Sorgen. Denn die kleine Straße, in der fast nur Familien mit Kindern wohnen, wird immer häufiger als Abschneider Richtung Don Bosco Gymnasium und umgekehrt genutzt. Anwohner Philip Kocher ist selbst Vater zweier Kinder: „Zwar wurde unsere Straße mittlerweile zur 30er Zone, aber oft rasen Lenker mit 50 oder gar 60 km/h an unseren Häusern vorbei ohne daran zu denken, dass jederzeit ein Kind auf die Straße laufen könnte“, sagt er.

Polizei maß die Geschwindigkeit

Gemeinsam mit der Volkspartei Ebreichsdorf initiierten einige Anwohner daher die Aktion „Apfel-Zitrone“. Mit einem Radargerät wurde von der Polizei die Geschwindigkeit der herannahenden Autos gemessen. Lenker die zu schnell unterwegs waren, bekamen von den Kindern eine Zitrone überreicht und gebeten künftig langsamer zu fahren. Autofahrer die den 30er einhielten bekamen als Dankeschön einen Apfel überreicht.

„Gestraft wurde bei dieser Aktion nicht, mit Bewusstseinsbildung kann man oft mehr erreichen“, betont Gemeinderat Heinrich Humer von der Volkspartei. Petra Falk, Gemeinderätin und Obfrau der ÖVP Ebreichsdorf sagt dazu: „Es ist toll, dass die Anwohner der P. Silberbauer-Straße die Initiative ergriffen haben, denn die Sicherheit unserer Kinder geht uns alle etwas an. Deshalb haben wir diese Aktion gerne unterstützt.“

Die Kinder der P. Silberbauer-Straße haben zudem gemeinsam mit ihren Eltern Schilder gebaut und bemalt um Autofahrer dazu zu bewegen den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. „Wir hoffen, dass die Aktion und die Schilder dazu beitragen, dass unsere Straße sicherer wird“, sagt Philipp Kocher.