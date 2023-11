Doris Wanko schneidert die kuscheligsten Teile für Babys

Doris Wanko präsentiert stolz ihre Kollektion in der Josefsthaler Straße 31 in Tribuswinkel. Feinste Frottiermaterialien aus Biobaumwolle werden vom Geburtshandtuch bis zum kuscheligsten Individuellen Bademantel verarbeitet. Die gelernte Schneidermeisterin hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit kuscheligen Produkten verwöhnt sie Babys und heißt sie so herzlich in unserer Welt willkommen. Familie und Kinder lagen ihr immer schon sehr am Herzen. Als kreativer Mensch mit einem ausgezeichneten Gefühl für Farben legt sie großen Wert auf hohe Qualität. Jedes Produkt von „Kuschelchen“ ist handgefertigt. Was viele nicht wissen: Doris Wanko schneidert DAS von Hebammen empfohlene Geburtshandtuch - nach alten Weisheiten, die schon vergessen waren. Auf speziellen Wunsch richtet Doris auch Babywunschboxen zum Befüllen durch die Gratulanten.

Neben vielen Produkten für Babys und Kleinkinder gibt es auch kuschelige Bademäntel für die ganze Familie. Ob schön verpackt als Geschenk zur Geburt, oder als kleines Mitbringsel beim ersten Babybesuch - für jeden Zweck findet man etwas Passendes bei Kuschelchen. Ganz zeitgemäß sind die Produkte nicht nur im Geschäft in Tribuswinkel, sondern auch im Onlineshop erhältlich.

https://kuschelchen.at/