Seit gestern sorgen insgesamt acht große Herzen mit einem „Danke“ in ganz Oberwaltersdorf für fröhliche Gesichter. Die Herzen wurden an mehreren Stellen im Ort, so zum Beispiel vor dem Pfarrheim oder dem Ärztezentrum aufgestellt und sollen ein Dankeschön an all jene sein, die in der Krise das Land am Laufen halten.

Auf Facebook ist zu lesen, dass es auch allen „die zu Hause bleiben, die Rücksicht nehmen, die sich Gedanken um ihre Mitmenschen machen, die lösungsorientiert leben und denken, die nach dieser schweren Zeit das alles nicht vergessen und für jene die für andere da sind….“ gewidmet ist.

„So eine tolle Idee von einer sehr bekannten Oberwaltersdorfer Familie, die nicht genannt werden möchte“, freut sich auch die Bürgermeisterin von Oberwaltersdorf, Natascha Matousek über die Aktion! „Diese acht Danke sind so wertvoll in dieser Zeit. Viele helfen anonym und gemeinsam wird Oberwaltersdorf gut durch die Krise kommen. Mögen diese Herzen uns schützen und bitte gesund bleiben!“, appelliert die Ortschefin an ihre Bürger.