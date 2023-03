Bad Vöslau: Hohe Wellen zum Auftakt

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Landesaktion „NÖ Stadterneuerung“ im Kursalon wurden die interessierten Bürgerinnen und Bürger dazu aufgefordert, ihre Ideen und Kritiken auf Post-its in den diversen Kojen zu veröffentlichen. Dies soll der Auftakt zu einer verstärkten Bürgerbeteiligung sein. Begleitet wird der Prozess durch die „NÖ Regional“, der Serviceagentur des Landes für Regional- und Kommunalentwicklung.

Das Projekt schlägt jedoch schon zum Start hohe Wellen. Denn Pro und Contra prallen aufeinander. „Was will man verkaufen, außer dass man der Standort eines der schönsten Freibäder Europas ist? Die ganze Zentrumsplanung ist in meinen Augen eine sehr teure Alibiaktion, wenn es keine tiefgreifende Verkehrslösung gibt. Bummeln neben ‚schweren Brummern‘. Nein danke“, sagt das Bad Vöslauer Journalisten-Urgestein Peter Selb. In einem Leserbrief an die NÖN äußert er sich dementsprechend kritisch, sieht jedoch auch positive Aspekte.

In dem beginnenden Bürgerbeteiligungsprozess möchte die Stadtregierung die Bevölkerung mit allen Sichtweisen, Kritikpunkten und positiven Einbringungen zu einem großen und auch schwierigen Projekt „abholen“. Losgelöst von der Politik. Stadtrat Markus Wertek (Liste Flammer) sieht die Stadterneuerung in den ersten Schritten klar und deutlich. „Der Schlossplatz mit derzeit noch viel Beton wird mit einer Begrünung enorm viel gewinnen. Auch der Bereich vor dem Thermalbad. Viele Veranstaltungen und der Wochenmarkt bekommen ein optimales, attraktives Ambiente“, erklärt Wertek.

In einigen Punkten gibt er den Kritikern wie Peter Selb absolut Recht. Die Stadtregierung ruft interessierte Bürger auf, bei den Arbeitsgruppen (Anmeldung im Rathaus) aktiv an der Zukunftsgestaltung in Bad Vöslau mitzuwirken.

Zum Auftakt wurden viele Gedanken gesammelt. Nun geht es an die Vorbereitung der Durchführung wichtiger Themen. "Seit elf Jahren haben wir das Zertifikat als familienfreundliche Gemeinde und auch seit Kurzem das UNICEF-Zertifikat. Ich freue mich sehr, dass Schwangere, ganze Familien und Senioren in unsere Koje auf der Veranstaltung gekommen sind um ihre Meinung sozusagen zu posten. Das ist das Schönste am Generationenvertrag", sagt etwa Gesundheits-, Sozial und Generationen-Stadträtin Anita Tretthann.

Stadträtin Anita Tretthann (l.) betreute den Stand Generationen & Soziales und freute sich über alle, die mit ihren Inputs zum Re-start der Zertifizierung der familienfreundlichen Gemeinde mitgewirkt haben. Im Bild ist sie im Gespräch mit Christina Perka und Veli Yavuz, von der mobilen Jugendarbeit Tandem. Foto: privat

Leserbrief „Zentrumsplanung ist teure Alibiaktion“

