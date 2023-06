Blumau Neurißhof: Gesundheit aktiv selbst in die Hand nehmen

Mit dem Aktiv-Programm „Tut gut“, das nun auch in der Gemeinde Blumau-Neurißhof angeboten wird, möchte man den Lebensstil der Bevölkerung nachhaltig verändern. „Die Zielgruppe sind Menschen mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die etwas daran ändern möchten“, weiß Monika Kronaus, Regionalberaterin von „Tut gut!“.

Das Programm wurde gemeinsam mit Bürgermeister René Klimes (PUL) vorgestellt. Der Start erfolgt im Herbst in Kleingruppen von 8 bis 15 Teilnehmern direkt in Blumau-Neurißhof. Die Kurse finden dann über einen Zeitraum von neun Monaten statt und sind in drei Schwerpunktthemen unterteilt, die intensiv betreut werden. Im Fokus stehen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit. „Die genauen Kursinhalte bestimmt die Gruppe selbst und sind maßgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt“, weiß Kronaus. Nachsatz: „Denn es macht wenig Sinn, mit einer Gruppe laufen zu gehen, wenn die Teilnehmer nicht gerne laufen, aber im Gegensatz dazu vielleicht bereits Bewegungseinheiten im Schwimmen und Klettern absolviert wurden.“ Zu einem lustvollen Erlebnis der Ernährungsumstellung gehören auch gemeinsame Kochkurse, bei denen die Teilnehmer auch zum Genießen aufgerufen sind.

Vorsorge Aktiv ist ein für alle leistbares Programm, denn sämtliche Leistungen sind bereits für 99 Euro inkludiert. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Empfehlung des Hausarztes – „Schließlich sollen mit dem Programm jenen Menschen unterstützt werden, bei denen es sinnvoll ist", merkt Kronaus an. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter noetutgut.at/angebote/vorsorge-aktiv bzw. direkt bei Monika Kronaus, Telefon: 0676 8587034532, E-Mail: monika.Kronaus@noetutgut.at.