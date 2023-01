Bezirk Baden: Fleißige Helfer des Christkinds

Werbung

Am 23. Dezember gab es für den Badener Rot-Kreuz-Stab einen Einsatz der anderen Art. Was zu Weihnachten 2020 als kleine Idee begann, wurde heuer bereits zum dritten Mal erfolgreich umgesetzt – mit wachsender Unterstützung von Partnerbetrieben als Spender. Das Ziel der Mission war die Unterstützung des Christkindes, um zu Weihnachten Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Das Team rund um Bezirksrettungskommandant Markus Pechhacker kümmerte sich persönlich um die Auslieferung an finanziell benachteiligte Familien mit Kindern aus dem Bezirk Baden.

Wie in den letzten beiden Jahren spendete der Zobelhof aus Neuhaus fünf Christbäume aus dem hauseigenen Christbaumwald. Arno Brandl half persönlich beim Verladen und ist seit Beginn des Projekts ein Partner der Aktion. Auch das Team von OBI-Baumarkt Baden unterstützte erneut Familien aus dem Bezirk und stellte Christbaumschmuck für alle fünf Bäume kostenlos zur Verfügung. Angeführt von Peter Rebitschek wurde zum dritten Mal ein voller Einkaufswagen ans Rote Kreuz übergeben.

„Ohne die Unterstützung der lokalen Wirtschaftstreibenden wäre unsere Aktion nicht möglich“, stellt Bezirksrettungskommandant Pechhacker fest. „Umso dankbarer sind wir für die Hilfe, die hier schon zum dritten Mal geleistet wird.“

Die Glaserei Schagl aus Bad Vöslau, das letzte Jahr in das Projekt einstieg, sorgte mit einer Spende von weihnachtlichen Süßigkeiten für den kulinarischen Christbaumbehang.

Weihnachtsfest erfolgreich gerettet

Dank dieser Unterstützung konnten wieder Familien mit Kindern im Bezirk Baden beliefert werden, die sonst am Heiligen Abend aus finanziellen Gründen im ‚leeren Wohnzimmer‘ gestanden wären. Mario Naimer, der vor zwei Jahren die Idee für die „Aktion:Christbaum“ hatte, war sichtlich gerührt: „Die Menschen erleben schwierige Zeiten: Pandemie, Inflation und Krieg. Dennoch wird der Rot-Kreuz-Gedanke ‚Aus Liebe zum Menschen‘ auch von der Bevölkerung und den Wirtschaftstreibenden getragen. Herzlichen Dank dafür!“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.