Rammbock-Einbruch bei Juwelier in Baden

Gegen vier Uhr morgens kam es am 31. Mai in Baden zu einem Rammbock-Einbruch bei einem Juwelier. In der Rathausgasse haben unbekannte Täter vermutlich einen gestohlenen Geländewagen verwendet, um in den Juwelier einzubrechen.

Einer der beiden mutmaßlichen Täter hielt vermutlich eine Baugerüststütze gegen die Tür, während der zweite Täter mit dem Geländewagen gegen die Stütze fuhr, um Zugang zum Geschäft zu erhalten. Die Täter konnten mit einer unbekannten Menge an Beute flüchten.

Eine sofort eingeleitete Alarm-Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt NÖ hat die Ermittlungen übernommen und am Vormittag Spuren am Tatort gesichert.

