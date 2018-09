In Tattendorf (Bezirk Baden) kam es in den Morgenstunden zu einem Raubüberfall.

Raubüberfall in Tattendorf: Bankangestellter verletzt! .

Von außen sieht die Raiffeisenfiliale in Tattendorf wie eine ganz normale Bank aus. Doch vor einigen Jahren ist der Kassenraum zu einem Selbstbedienungsfoyer umgebaut worden. In den Büroräumen ist seit einigen Jahren das „Wohn-Traum-Center“ untergebracht. Hier werden Kreditberatungen durchgeführt, ein normaler Bankbetriebe wird in der Filiale nicht mehr angeboten.

Das dürften jedoch die unbekannten Täter, die heute kurz nach 7 Uhr früh die Bank überfallen wollten, nicht gewusst haben. Nach ersten Informationen lauerten die Täter im Gebüsch hinter der Bank. Als die beiden Wohnbau-Berater die Filiale betreten wollten, kam es zum Überfall. Einer der beiden Angestellten wurde dabei von den Tätern brutal geschlagen und gegen die Wand gedrückt, während der zweite Täter den zweiten Angestellten bedrohte.

Anschließend ergriffen (nach ersten Informationen ohne Beute) die Täter die Flucht. Eins sofort eingeleitete Alarmfahndung bei der auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund im Einsatz waren, bliebe, erfolglos. Der verletzte Bankangestellte wurde mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Beide Opfer erlitten einen Schock.

Die Filiale der Raiffeisenbank in Tattendorf gehört zur Gruppe der Raika Baden. Die Filiale Tattendorf wurde bereits vor einigen Jahren, damals noch als sie eine richtige Bank war überfallen.

www.monatsrevue.at