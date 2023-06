Kroatiens UNESCO-Weltkulturerbe war erstmalig in Baden zu Gast

Vollbild

FB

Die Sinjska Alka-Reiterspiele, deren Geschichte aufs 18. Jahrhundert zurückgeht, entführten in Baden die Besucher in eine magische Welt voller Tradtion und fantastischer Action. Die Sinjska Alka-Reiterspiele, deren Geschichte aufs 18. Jahrhundert zurückgeht, entführten in Baden die Besucher in eine magische Welt voller Tradtion und fantastischer Action. Die Sinjska Alka-Reiterspiele, deren Geschichte aufs 18. Jahrhundert zurückgeht, entführten in Baden die Besucher in eine magische Welt voller Tradtion und fantastischer Action. Die Sinjska Alka-Reiterspiele, deren Geschichte aufs 18. Jahrhundert zurückgeht, entführten in Baden die Besucher in eine magische Welt voller Tradtion und fantastischer Action.

1 /4