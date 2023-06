Pkw prallte gegen Baum

Am Montag, 12. Juni, ereignete sich auf der L4043 zwischen Unterwaltersdorf und Mitterndorf, direkt bei der Ortseinfahrt von Mitterndorf, ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Pkw. Der Fahrer verlor aus vorerst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte am rechten Fahrbahnrand gegen einen Baum. Daraufhin wurde das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es am Straßenrand zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von Sanitätern des Samariterbundes Ebreichsdorf versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, dürfte der Mann aufgrund von Übermüdung und erheblicher Alkoholisierung den Unfall verursacht haben. Zum Glück wurden keine weiteren Personen verletzt.

Die Feuerwehr Mitterndorf musste mit Unterstützung der Feuerwehr Unterwaltersdorf den Unfallwagen bergen und ausgelaufene Betriebsmittel binden.