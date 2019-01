Einsatz am Sonntagvormittag für die Feuerwehren Alland, Groisbach und Maria Raisenmarkt im Bezirk Baden: Im Bereich eines Kaminofens in einem Wohnraum eines ebenerdigen Einfamilienhauses war aus bisher nicht geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

"Wohnungsbrand mit vermuteter vermisster Person" lautete die Alarmierung zu einem Brandeinsatz am Sonntagvormittag für die Feuerwehren Alland, Groisbach und Maria Raisenmarkt im Bezirk Baden. Die Bewohnerin, eine ältere Dame, hatte das Feuer sofort bemerkt und verständigte über einen Pflegenotruf die Einsatzkräfte. Da durch den Notruf nicht genau geklärt werden konnte, ob sich die Dame noch im Haus befindet, ging der diensthabende Disponent der Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale Baden vom Ernstfall aus.

Das ersteintreffende Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr Alland mit dem Einsatzleiter konnte während der Erkundung rasch Entwarnung bezüglich der vermissten Person geben. Sie hatte das Haus selbstständig verlassen können und wurde bereits von einem anwesenden Rettungsteam versorgt.

Feuer hatte sich in Zwischendecke ausgebreitet

Gleichzeitig bauten die Feuerwehreinsatzkräfte eine Löschleitung auf und ein Atemschutztrupp konnte sofort zur Brandbekämpfung in den Wohnraum vorgehen. Der dichte Rauch erschwerte dabei die Löscharbeiten und so wurde rasch ein Druckbelüftungsgerät bei der Eingangstüre in Stellung gebracht, um die betroffenen Bereiche rauchfrei zu bekommen und die Arbeiten der eingesetzten Atemschutztrupps zu erleichtern.

Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung und der Brand konnte so unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Wärmebildkamera der Feuerwehr Groisbach erkannten die eingesetzten Kräfte bald, dass sich das Feuer in die Zwischendecke ausgebreitet hatte. Auf dem Dachboden mussten so durch weitere Atemschutzträger in mühsamer Arbeit, die Bodenplatten und das Dämm-Material entfernt werden um den Glimmbrand gezielt ablöschen zu können.

Nach Abschluss der Nachlösch- und Kontrollarbeiten konnte nur ca. 1 Stunde nach der Alarmierung "Brand aus" gegeben werden. Vier Atemschutztrupps standen bei den Lösch-, Nachlösch- und Kontrollarbeiten im Einsatz. Insgesamt waren die Feuerwehren Alland, Groisbach und Maria Raisenmarkt mit 39 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen an der Einsatzstelle.

www.feuerwehr-alland.at