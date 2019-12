Feuerwehren retteten Mann nach Pkw-Überschlag.

Ein junger Mann war am Samstag gegen 16 Uhr auf der L4001 im Ortsgebiet von Mayerling unterwegs, als er mit seinem Renault Clio von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich der PKW mehrmals auf einer angrenzenden Wiese und kam am Dach liegend zum Stillstand. Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und mit einem Arm unter dem Pkw eingeklemmt.

Die Feuerwehren Alland, Groisbach und Maria Raisenmarkt wurden zur Menschenrettung alarmiert. Gleichzeitig waren Rettungsteams aus Mödling und Alland sowie der Rettungshubschrauber Christophorus 3 aus Wr. Neustadt auf dem Weg.

An der Einsatzstelle angekommen, wurde gemeinsam mit der Betreuung des Verletzten begonnen. Nach der großräumigen Ausleuchtung der Einsatzstelle konnte mittels Hebekissen das Fahrzeug angehoben und der eingeklemmte Arm des Mannes befreit werden. Für die Rettung des Verletzten, der bei Bewusstsein und ansprechbar war, wurde eine schonende Variante gewählt, da weitere Verletzungen durch den Überschlag nicht ausgeschlossen werden konnten. So wurde die Fahrertür mit einem hydraulischen Rettungsspreizer geöffnet und der Mann behutsam aus dem Wagen gehoben.

Die weitere Versorgung übernahmen die anwesenden Notärzte und Rettungsteams, der Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.

Die Bergung des Unfallfahrzeuges wurde inzwischen von der den drei Feuerwehren bewerkstelligt. Das Fahrzeug konnte dabei händisch bis zu einer Böschungskannte geschoben werden, um die Bergung dann per Ladekran des Wechselladefahrzeuges durchführen zu können.

Insgesamt standen seitens der drei Feuerwehren der Marktgemeinde 36 Mitglieder mit 7 Einsatzfahrzeugen im Einsatz.

