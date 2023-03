Alland/Oeynhausen ASFINAG-Handwerkerinnen: Geballte Frauenpower auf der Autobahn

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Petra Gruber (29) arbeitet seit fünf Jahren bei der Autobahnmeisterei Alland. Foto: ServusTV

42 Autobahnmeistereien, rund 1.300 Mitarbeiter – aber davon nur zwei Frauen. Petra Gruber und Sabrina Haiden sind die einzigen beiden Handwerkerinnen bei der ASFINAG. Sie arbeiten in Alland und in Oeynhausen. Die TV-Sendung „Servus um 2“ hat die beiden anlässlich des Weltfrauentags begleitet, zu sehen am Mittwoch, 8. März, ab 14 Uhr bei ServusTV.