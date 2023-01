Drohnen-Hilfsaktion: Spektakuläre Hunderettung

Einem Wanderer aus Wien ist am Neujahrstag sein siebenjähriger Hund Bogi unterhalb der katholischen Pfarrkirche Hochschneeberg entlaufen. Trotz unermüdlicher Suche des Besitzers und Freunden konnte keine Spur von Bogi gefunden werden. Am 4. Jänner fiel die Entscheidung, einen Drohneneinsatz der Firma spektakulAir aus Alland zusätzlich mit der Suche zu beauftragen. Aufgrund des Schlechtwetters war an einen Flug mit einer Drohne nicht zu denken, die Vorbereitungen für einen Einsatz liefen jedoch auf Hochtouren.

Am 6. Jänner um 8 Uhr trafen Florian Willemsen und Alexander Wipplinger von spektakulAir und ein freiwilliger Helfer mit ihrem Equipment bei der Kirche am Hochschneeberg ein. Da es aufgrund des Wetters nicht möglich war zu fliegen, wurde mit dem Hundehalter das Gebiet zwischen Bergstation Schneebergbahn, Spielplatz und Gipfelkreuz Waxriegel zu Fuß abgesucht.

Willemsen erzählt: „Gegen 13 Uhr konnte der erste Flug im Bereich des Spielplatzes und dem Gipfelkreuz Waxriegel stattfinden, musste aber nach 10 Minuten wegen Nebels wieder abgebrochen werden. Nach Information von Bergsteigern, Hundegejaule auf einem Steig unterhalb der Geröllfelder gehört zu haben, wurde ein weiterer Drohnenflug mit der Wärmebilddrohne gestartet um Steilwände und Geröllrinnen abzufliegen.“ Bei diesem Flug wurden Wärmequellen gesichtet, welche als „Gämse“ gedeutet wurden, wie sich später herausstellte, wäre jedoch in dieser Rinne Bogi zu finden gewesen. Ein dritter Drohnenflug von der Luxbodenhütte aus in Richtung Geröllfeld wurde gestartet. Nach weiteren Hinweisen entschied sich der Suchtrupp abzusteigen. Gegen 16.30 Uhr, schon in der Finsternis, wurde Bogi schließlich zur Freude aller Beteiligten geborgen.

