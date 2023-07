Parkdeck-Neubau in Baden: Opposition geht auf die Barrikaden

Das mittlerweile gesperrte, baufällige Parkdeck Süd in Baden soll demnächst abgerissen werden. Ein Neubau steht in Planung. Nun gehen jedoch die Wogen hoch. Denn die Oppositionsparteien machen gegen dieses Bauvorhaben mobil. Die Badener SPÖ, die Neos, die Liste „Wir Badener“, die FPÖ und der parteifreie Rechtsanwalt Gottfried Forsthuber haben ihre politischen Kräfte vereint und stellen sich unisono gegen das Projekt. Die Kosten sind mit vorerst 7,5 Millionen Euro enorm. Von den Parteien werden aktuell mehrere konkrete Alternativen vorgeschlagen und forciert.

SPÖ möchte Parkplatz statt Parkdeck

SPÖ-Chef Markus Riedmayer erklärt harsch: „Selbst wenn es sein muss, das alte Parkdeck abzureißen, sprechen wir uns ganz klar dafür aus, wieder einen Parkplatz wie vor langer Zeit gehabt zu schaffen. Ich erinnere mich lebhaft an den ehemaligen Parkplatz, den es hier vor mehr als 25 Jahren gab.“ Bei einem tatsächlichem Bedarf, den Riedmayer jedoch nicht sieht, könne in einigen Jahren immer noch neu gebaut werden. Gemeinderat Peter Doppler (FPÖ) spricht von einer Steuergeldvernichtung der Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Er stellt die Frage in den Raum: „Warum soll abgerissen und neu gebaut werden, wenn auch eine Sanierung möglich wäre?“ Eine Sanierung, so kalkuliert der Badener Bauingenieur Wolfgang Pristou, würde nämlich maximal 500.000 Euro kosten.

Forsthuber kritisiert nachteiliges Vergabeverfahren

Für den mittlerweile parteifreien Gemeinderat Rechtsanwalt Gottfried Forsthuber „begibt sich die Gemeinde in die vollkommene Abhängigkeit von der Gunst des sogenannten Totalunternehmers“. Es sei noch nicht zu spät, aus dem nicht gerade rosigen Status quo auszusteigen. Auch wenn bei einem Ausstiegsszenario ein blaues Auge bliebe. Forsthubers Strategie: Ein sofortiger Vertragsaustritt nach einer Prüfung, unter welchen Konditionen die geschlossenen Bauverträge aufgelöst werden können. Denn, so meint Forsthuber: „Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“

Gemeinderat Peter Koczan (Liste Jowi Trenner „Wir Badener“) kritisiert die fehlende Transparenz. Bald werde nämlich nicht mehr von einem Investitionsvolumen von ursprünglich sieben Millionen Euro, sondern von mittlerweile neun Millionen Euro die Rede sein. „Eine derart hohe Summe an Steuergeldern für nicht dringend notwendige Projekte auszugeben ist sozusagen sogar fahrlässig. Von der Straßensanierung bis zu der Unterstützung sozial Schwacher ist das Geld überall besser aufgehoben, als in einem Parkdeckneubau, den keiner braucht.“ Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber (Neos) fehlen bezüglich der Bauvorhaben drei Punkte: Ein Businessplan, wirtschaftlich fundierte Überlegungen und eine konkrete Datenlage. Er spricht von einem „unwirtschaftlichen Flickwerk“. „Solange der Bedarf an zusätzlichem Parkraum nicht belegt werden kann, sollten wir über ein neues Parkhaus gar nicht nachdenken,“ sagt der Neos-Chef.

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, lässt sich von all diesen Argumenten nicht beirren. Er erklärt: „Der Beschluss für den Ersatzbau des Parkdecks Zentrum Süd wurde vom Gemeinderat nach vielen Diskussionen getroffen. Die Datengrundlage dafür wurde bereits im Jänner 2022 präsentiert und diskutiert. Parkdecks sind Bestandteil von Verkehrskonzepten. Die Grundlagen wurden präsentiert und diskutiert und die erforderlichen Beschlüsse zur Schaffung neuer Parkplätze für Anrainerinnen und Anrainer und anderer Nutzergruppen getroffen.“ Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Grüne, fügt hinzu: „Die Opposition will kein Mobilitätsangebot wie ,Baden mobil‘ mit Rädern und Scootern, sie will kein Parkraumkonzept und keine Grüne Zone und sie will auch kein Parkdeck. Wir haben vor einem Jahr einen ausführlichen Prozess zur Mobilität mit allen Parteien geführt. Es wurde alles logisch dargelegt.“

Was noch dazu kommt: Die Bauweise des Parkdecks Zentrum Süd sei so eng und verwinkelt, dass es im Moment nicht zum Benutzen einlade. Das sei ein bekannter Umstand, der ebenfalls ausführlich diskutiert wurde und der für den Neubau gesprochen hat.