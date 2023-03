Babler rührt um: Parteivorsitz gesund serviert

An der Seite des Bürgermeisters fand sich der Gastronom und ehemalige NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn ein. Er bedauert, dass das Thema gesundes Essen in österreichischen Schulen nicht den gleichen Stellenwert hat wie etwa in Frankreich. „Hier hat jede Schule auch eine Schulküche“, sagte Schellhorn zur NÖN. Er will vorzeigen, dass es auch anders geht und hat deshalb auch ein eigenes Consultingunternehmen gegründet. Bis jetzt habe aber nur Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler bei ihm angerufen und ihn gefragt, wie es funktionieren würde, das Schulessen komplett umzustrukturieren und auf neue, sprich frische, selbst gekochte Beine zu stellen. „Andreas Babler ist der mutigste Bürgermeister der Welt“, sagte Schellhorn ob des Engagement des Bürgermeisters.

Kochen mit Kindern funktioniert

Den ganzen Vormittag über hatte Schellhorn mit Kindergartenkindern gekocht, herausgekommen waren so lukullische Köstlichkeiten wie Gemüselasagne, Wiesenkräutersalat, Polpetti mit Paradeissoße und Fischstäbchen, die mit einem herkömmlichen Fischstäbchen aber wenig zu tun hatten. Statt dessen bestanden diese Fischstäbchen aus Lachsstückchen. „Ich habe das erste Mal in meinem Leben Fisch gegessen“, sagte Gemeinderätin Sabrina Divoky, die auf der Verwaltungsebene im Rathaus mit der Umsetzung dieses Projekts betraut ist. Für Bürgermeister Andreas Babler ist klar: „Kinder haben einen Anspruch auf das beste Essen, aber sie müssen auch wissen, wie man Essen selbst zubereitet.“

Vom frischen Essen profitieren nicht nur die Kinder

Frisch, nachhaltig und regional soll das Essen sein, dass die Stadt Traiskirchen zukünftig selbst kochen will. Im Stadtrat wurde das Projekt bereits auf den Weg gebracht, jetzt muss es noch im Gemeinderat beschlossen werden. Die Stadt denkt daran, ein Gebäude dafür zu adaptieren, das bereits Kücheninfrastruktur aufweist und für die frisch gekocht Zwecke verwendet werden kann. Immerhin müssen 800 Hort- und Kindergartenkinder versorgt werden. Investiert werden sollen in das Projekt 250.000 Euro. Davon profitieren würden nicht nur die Kinder, sondern in weiterer Folge auch die Wirte. Schellhorn ist überzeugt: „Nur wer als Kind erlebt hat, wie man selbst kocht, der geht als Erwachsener auch ins Wirtshaus.“ Auch die Landwirtschaft würde profitieren, „weil es das Image eines Landwirten hebt, wenn ein Gastronom sagt, schaut her, ich habe meine Lebensmitteln von dem oder den Bauern bezogen“, sagt Schellhorn.

Die Frage nach dem Parteivorsitz

Eine große Menge an Medienvertretern war gekommen, die nicht nur am gesunden Schulessen interessiert waren, sondern auch an der Frage, warum sich Babler dafür entschieden hat, für den SPÖ Parteivorsitz zu kandidieren. Der Traiskirchner Bürgermeister will politische Macht nicht in den Händen einiger weniger wissen, sondern er sieht seine Kandidatur „als Bewegung von unten, als richtige Graswurzel-Bewegung“, merkte Babler an. Dass er das kann, hat er in seinem Landtagswahlkampf bewiesen, in den er erst sehr spät eingestiegen ist und durch persönliche Besuche - Babler war ja auch zu „mieten“ - 21.000 Vorzugsstimmen errungen hat. Bürgermeister von Traiskirchen will er auf jeden Fall bleiben, „Doskozil würde ja auch im Fall des Falles Landeshauptmann vom Burgenland bleiben“, sagte Babler. Seiner Meinung nach sei das Gespür verloren gegangen, dass es sich bei der SPÖ um eine Mitgliederbewegung handle. Und diese hätten ein Recht darauf, gehört zu werden.

Menschen haben Rechte

Babler selbst hoffe auf einen Sieg in der ersten Runde der Befragung. Gebe es für eine Kandidatin oder einen Kandidaten keine klare Mehrheit über 50 Prozent der Mitgliederbefragung, müsse es zu einer solchen Stichwahl unter Teilnahme aller Parteimitglieder kommen. Sein Ziel sei es, die Partei so weit zu bringen, dass sie gemeinsam und stolz in eine Wahlbewegung gehen könne. Traiskirchen zeige vor, wie eine Gesellschaft funktioniert, die niemanden zurücklässt. Dahingehend müsse sich auch die Gesellschaft insgesamt wandeln - weg vom gegenwärtigen „Bittstellersystem“ müsse man viel stärker auf Rechtsansprüche abstellen – sei es beim Wohnen oder in der Gesundheitsversorgung. Das würde die SPÖ klar von FPÖ und ÖVP unterscheiden.

