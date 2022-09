Schlossfest in Kottingbrunn war ein Erfolg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die zahlreichen Besucher erfreuten sich an einem abwechslungsreichen Programm sowie an den angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten. Die Vereine Jiu Jitsu Samurai, Point Fighters Thermenregion, aktive Freunde Kottingbrunns (VFK) und ATV Tischtennisclub Kottingbrunn beeindruckten mit sportlichen Vorführungen und Vertreter der „KAT.ZUG-Rettungsstaffel“ demonstrierten den richtigen Umgang mit Hunden. Kulturell wurde ein Ausschnitt aus der diesjährigen Jubiläums-Septemberproduktion der Kulturszene Kottingbrunn „Der Mann von La Mancha“ gezeigt, die am Freitag, 2. September, Premiere feiert.

Für die Kinder gab es 15 verschiedene Spielestationen, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Als Highlight konnten Interessierte unter Anleitung von Patricia Komucki selber Luftballon-Figuren basteln. Die Freiwillige Feuerwehr Kottingbrunn konnte erstmals die beliebte Zillenfahrt am Schlossteich mit einer eigenen Zille durchführen.

Für eine tolle, ausgelassene Stimmung sorgte die Band „music4you“. Wenn nicht eine Gewitterfront mit Starkregen und Windböen für ein abruptes Ende des Festes um 22 Uhr gesorgt hätte, wäre bis in die Nacht hinein weiter gefeiert worden.

Bürgermeister Macho schloss den offiziellen Teil des Festes mit einem herzlichen Dankeschön an alle Vereine, Institutionen sowie allen Unterstützern des Schlossfests 2022. Besonderen Dank sprach er der Kulturszene Kottingbrunn anlässlich des 25-jährigen Bestehens aus, den NÖ Senioren anlässlich des 40-jährigen Bestehens und dem ATV Sektion Tischtennis anlässlich des 50-jährigen Bestehens.

