Krimi-Lesung "Tod am Neusiedler See" in Traiskirchner Buchhandlung

Am Freitag hat Autor Lukas Pellmann nach zwei Lesungen im Burgenland in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen und somit erstmals in einer niederösterreichischen Buchhandlung, seinen neuen Kriminalroman „Tod am Neusiedler See“ vorgestellt, der Ende Juli im deutschen Emons-Verlag erschienen ist. Es handelt sich dabei nicht einfach nur um einen normalen Krimi, sondern die Leser können mit Protagonisten aus dem Buch in Kontakt treten, zum Beispiel via Instagram.

Lokalkolorit des Neusiedler Sees eingefangen

Michaela Tinhof und Stefan Stöhr haben die Lesung als „1. Traiskirchner Seefestspiele“ konzipiert, was bei den zahlreichen Besuchern sehr gut ankam. Der Autor las etwa aus einem kleinen Plastikpool, dekoriert mit Utensilien vom Neusiedlersee.

Das Buch handelt von einem Ex-Polizisten, der auf der Flucht vor der Mafia am Neusiedlersee untertaucht. Als dann eine Leiche auftaucht, gilt er als Verdächtiger und muss seine Unschuld beweisen. Mit einem Gespür für regionale Besonderheiten fängt Lukas Pellmann in seinem witzigen Krimi das unverwechselbare Lokalkolorit des Neusiedler Sees ein.

Pellmann wurde 1979 in Essen geboren und lebt seit 1990 in Wien. Er studierte Geschichte & Politikwissenschaft und arbeitete lange als Journalist. Seit 2015 hat er mehrere Kriminalromane sowie einen Roman veröffentlicht.

Ein Jahr „Stöhrs Lesefutter“ wird gefeiert

Am 10. September feiern die Stöhrs übrigens 1 Jahr Lesefutter. Vormittags werden Lena Raubaum, Autorin, und Nadine Kappacher, Illustratorin, lesen und mit Kindern kreativ arbeiten. Um 11 Uhr kommt Beate Maly zur Signierstunde, um 14 Uhr Ursula Poznanski, um 15 Uhr Andreas Gruber. Um 16 Uhr lesen Rotraut Schöberl (die Frau Schöberl) und Alex Beer aus Radieschen von unten und signieren. Anschließend wird der Tag bei Musik und netten Gesprächen ausklingen.

