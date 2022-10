Nach zwei Jahren wird im Bezirk Baden wieder getanzt

Zwei Jahre lang blieben die Parkettböden der Ballsäle still und leer. Die Freude auf eine Rückkehr nach rauschenden Ballnächten ist daher besonders groß.

Auf dem Programm steht etwa wieder der Berndorfer Stadtball, veranstaltet vom Verein „Berndorfer für Berndorfer“. Stattfinden wird dieser am 14. Jänner 2023 im Stadtsaal Berndorf. „Wir wollen versuchen unserer Bevölkerung ein bisschen Normalität in der Ballsaison zu ermöglichen. Wir hoffen, dass die Bevölkerung diese Veranstaltung auch in nicht so rosigen Zeiten gut annehmen wird. Die Vorbereitungen laufen bereits voll an“, sagt Christa Kratohwil, Obfrau von „Berndorder für Berndorfer“.

Christa Kratohwil vom Verein „Berndorfer für Berndorf“.

Foto: NÖN

Corona sei natürlich nach wie vor ein Thema, und wenn es erneut strengere Auflagen geben sollte, überlege man, den Ball auch abzusagen. Geschehe das allerdings nicht, erwarte die Gäste - wie in gewohnter Weise - einHeurigenstüberl, eine Sektbar, eine große Tombola, Gastronomie des Stadtwirts Berndorf und einiges mehr. Karten sind ab Anfang November im Stadtamt Berndorf erhältlich.

Christa Kratohwil, Obfrau von „Berndorder für Berndorfer“

Einer der größten Bälle im Bezirk ist der Badener Stadtball, welcher sich seit einigen Jahren „Ball Royale der Stadt Baden“ nennt. Am 21. Jänner 2023 wird im gesamten Casinogebäude getanzt und gefeiert. Da das bedeutendste französische Heilbad, jenes der Stadt Vichy, 2021 - wie Baden - in das UNESCO Welterbe der „Great Spa Towns of Europe“ aufgenommen wurde, inspirierte dies die Veranstalter dazu, den Ball Royale 2023 ganz dem Motto „Vive la France“ auszurichten.

„Neun verschiedene Orchester und Bands, darunter erstmals das Wiener Opernball Orchester, sorgen mit musikalischer Finesse für ein inspirierendes Programm in allen Stilrichtungen“, sagt Hebert Fischerauer, Künstlerischer Leiter des Balls. Neben hochkarätigen musikalischen Darbietungen werden auch diverse weitere Live-Künstlerinnen und Künstler auftreten. Außerdem wird es etwa ein französisches Bistro oder auch eine Disco samt Aftershow-Party geben. Karten können bei der Tourist Info am Brusattiplatz 3 beziehungsweise über die Telefonnummer 02252/86800-600 erworben werden. Verfügbar sind diese auch im Webshop unter www.ballroyale.at.

