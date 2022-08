Altenmarkt a.d. Triesting Mit Auto gegen Baum geprallt: 31-Jähriger starb bei Unfall

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Dominik Meierhofer

I n Altenmarkt a.d. Triesting in seinem Heimatbezirk Baden ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein 31-Jähriger mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und getötet worden.