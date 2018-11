In Altenmarkt an der Triesting überfiel ein maskierter Mann die Bank und flüchtete

Am Freitagabend kurz vor Bankschluss stürmte ein maskierter Mann in den Kassenraum der Raiffeisenbank in Altenmarkt an der Triesting, bedrohte eine Bankangestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe.

Laut Zeugenaussagen rannte der Täter in ein nahegelegenes Waldstück. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, bei dem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz stand. Die Suche hielt bis in die späten Abendstunden an. Am Tatort konnten Beamte des Landeskriminalamtes Spuren sichern.

