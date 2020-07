Florianimarsch des NÖ Landesfeuerwehrverbandes abgesagt .

Der Florianimarsch des NÖ Landesfeuerwehrverbandes hätte am 5. September in Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, stattfinden sollen. Doch der Sprecher das Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, Franz Resperger bestätigt, dass die Traditionsveranstaltung, die jedes Jahr in einem anderen Bezirk stattfindet, Corona-bedingt abgesagt wurde.