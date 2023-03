Regional aus Biomasse: Naturwärme für Kottingbrunn

EVN Wärme Prokurist Andreas Oberhammer betont: „Im Zentrum dieser Ausbauoffensive steht die umweltfreundliche Wärmeversorgung aus Biomasse. In Kottinbgrunn errichten wir auf einer Gesamttrassenlänge von ca. 5 Kilometern ein zusätzliches Naturwärmepotenzial. Die dafür benötigte Biomasse kommt direkt aus der Region.“ Für Bürgermeister Christian Macho, ÖVP, ist die Frage, woher die Energie zum Heizen kommt, zentral für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit. „Der Ausbau schafft ein umweltfreundliches und sicheres Angebot. Mit der Wärmeversorgung aus Biomasse haben wir die Möglichkeit, umgerechnet rund 600 Haushalte zu versorgen und jährlich bis zu 1.700 Tonnen CO2 einzusparen“, zeigt sich Macho erfreut.

Erster Abschnitt der Fernwärmeleitung schon 2021 verlegt

Bereits im Jahr 2021 wurde im Zuge der Neugestaltung der Hauptstraße ein erster Abschnitt bis zum Wasserschloss verlegt. Im vergangenen Jahr erfolgte im Bereich der Flugfeldstraße ein weiterer vorausschauender Ausbau, indem eine Fernwärme-Verbindungsleitung ins Betriebsgebiet „Wirtschaftspark CCK Kottingbrunn“ gelegt wurde. Diese Einzelabschnitte werden nun schrittweise verbunden. Im Laufe des heurigen Jahres erfolgt die Verlegung in der Rote-Kreuz-Straße von der Ortsgrenze mit Bad Vöslau bis zur Hammererstraße. 2024 wird die Trasse im letzten Bauabschnitt über Renngasse, Arbeitergasse, Bahnstraße, Stadionstraße, Franz-Nagl-Gasse, Waldmannsgasse, Wiener Neustädter Straße und Schwarzer Weg bis nach Leobersdorf weitergeführt.

Mit der Verlegung der Fernwärmeleitung wurde schon 2021 begonnen. Foto: EVN, EVN

Auch Volksschule und private Haushalte versorgen

Im Verlauf der Erweiterung sollen neben dem Wasserschloss auch die Volksschule und zahlreiche weitere Objekte und Gebäude an das Naturwärmenetz angeschlossen werden. Natürlich besteht auch für Privathaushalte entlang der Trasse die Möglichkeit, sich an das Netz anzuschließen. Auf der gesamten Länge der Fernwärme-Verbindungsleitung wird zusätzlich eine Leerverrohrung für den Glasfaserausbau verlegt. Bei Fragen zur Naturwärme in Kottingbrunn können sich Interessierte an Thomas Zimolka unter 0676 810 32980 bzw. Thomas.Zimolka@evn.at wenden.

Durch die enge Kooperation der EVN mit der regionalen Land- und Forstwirtschaft bleibt die Wertschöpfung der Region erhalten. Die EVN setzt auf regionale Biomasse und arbeitet nur mit österreichischen Partnern. Mit einem Einsatz von rund zwei Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.