Bad Vöslau als Vorbildgemeinde beim Energiesparen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Stadtgemeinde Bad Vöslau arbeitet nun schon seit mehreren Jahren an einer nachhaltigeren Energiepolitik. In den letzten Jahren wurden bereits viele nachhaltige Maßnahmen umgesetzt. Die Straßenbeleuchtung ist bereits zu 60 Prozent auf LED umgerüstet. Die restlichen 40 Prozent sollen demnächst folgen. Auch in den Objekten wird vermehrt auf LED gesetzt.

Auch an den Heizungsrädchen will die Stadt schrauben: So soll die Raumtemperatur in Gemeindegebäuden auf 21°C abgesenkt werden. Aktuell liegt man bei 22 bis 23°C. Bei dieser Maßnahme rechnet die Stadt mit einem Einsparungspotenzial von etwa 10 Prozent Heizenergie.

Die oberste Geschoßdecke im Kindergarten Gerichtsweg und dem Kreativen Lernzentrum wurden schon gedämmt, die oberste Geschoßdecke in der Bücherei soll noch jetzt im Herbst folgen. Außerdem setzt die Stadt weiter auf E-Mobilität. Zwei weitere E-Fahrzeuge (E-Twingo und E-Transit) für die Community Nurse, also die Gemeindeschwester und den Bauhof werden heuer angeschafft.

Hackgutkessel ersetzt Gaskessel im Kindergarten

Im Kindergarten Brunngasse ersetzt ein Hackgutkessel den Gaskessel. Damit setzt Bad Vöslau die Umstellung öffentlicher Gebäude auf erneuerbare Energieträger fort.

Schon jetzt bilanziert Vöslau vorbildlich: Die „Energie Zukunft NÖ GmbH“ hat aufgrund des Energieberichtes und der Energiebuchhaltung der Stadtgemeinde Bad Vöslau festgestellt, dass die Stadt alle Kriterien erfüllt, um als Vorbildgemeinde gelistet zu werden. „Besonders hervorzuheben sind Ihre Interpretationen und Handlungsempfehlungen“, heißt es im Energiebericht, der Bad Vöslau als Energie.Vorbild.Gemeinde für dieses Jahr ernannt hat. Auch bei der Beleuchtung öffentlicher Gebäude wird gespart, vor allem, um die Öffentlichkeit für das Thema Energiesparen zu sensibilisieren.

So wurden die Bestrahlung des Harzberg-Turmes, die Außenbeleuchtung des Rathauses und die Beleuchtung der Platane im Schlosspark, die Beleuchtung von Denkmälern wie der Zaunervasen im Schlosspark und des „Pferdes“ in der Wr. Neustädter-Straße abgeschaltet.

„Das sind jetzt natürlich im Vergleich mit den großen Stromverbrauchern wie etwa der öffentlichen Beleuchtung nur kleine und symbolische Beiträge, aber sie sind sichtbar“, heißt es vonseiten der Stadt.

Gemeinsam jetzt handeln!

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.