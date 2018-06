Auch heuer haben die Frauen beim Badener Stadtlauf einen besonderen Stellenwert. Mit dem “Sojarei Frauenlauf” über eine Distanz von sieben Kilometern und dem “Sojarei Frauenlauf 3x3,5km-Staffelbewerb” werden zwei exklusive Frauenbewerbe ausgetragen, die das umfangreiche Programm des Badener Stadtlaufs optimal abrunden. Die beiden Bewerbe führen durch den Doblhoffpark und bieten mit dem kaiserlichen Rosarium eine ganz besondere Kulisse.

von links: Marija Bozanovic (Mitarbeiterin und unterstützende Kraft beim Frauenlauf), Lukas Weiss (Geschäftsführer Sojarei), Martina Schwarz (Marketing) | Rainer Mirau

„Nach den tollen Erfahrungen der letzten Jahre werden wir auch in diesem Jahr unsere Kooperation beim Badener Stadtlauf-Event fortsetzen und unsere veganen Bio- Produkte aus österreichischen Bio- Sojabohnen zum Probieren anbieten.

Wir hoffen auf eine Steigerung der Teilnehmerinnenzahl beim Sojarei-Frauenlauf und freuen uns, die LäuferInnen sowie auch viele Besucher am Event-Gelände begrüßen zu dürfen!” so Geschäftsführer Lukas Weiss.

Initiative „fit & work“ mit Frau in der Wirtschaft

Gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft setzt der Badener Stadtlauf dieses Jahr einen neuen Schwerpunkt zu betrieblicher Gesundheitsförderung. Am 16. Juni 2018, dem Tag vor dem Event, findet ab 14.00 am Brusattiplatz/Grüner Markt in Baden eine fit&work-Leistungsschau statt. Unternehmen aus der Region präsentieren nach dem Motto „Mitmachen, ausprobieren, genießen!“ ihre Angebote für Fitness und Wohlbefinden.

Rainer Mirau

Im Anschluss um 18.00 werden Experten aus Wirtschaft und Gesundheit bei einer Podiumsdiskussion das Thema „Wieviel Wert hat Gesundheit?“ beleuchten.