Am 24. November soll neuer Bürgermeister für Bad Vöslau gewählt werden

Wie berichtet, soll Christian Flammer der Nachfolger von Christoph Prinz werden. Die Weichen für dessen Wahl sind jetzt gestellt worden. Alexander Majewski ist als Gemeinderat zurückgetreten und Christian Flammer wurde als neuer Gemeinderat bereits vom Bürgermeister angelobt. Christoph Prinz wird dann mit Wirkung vom 22. November das Amt des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bad Vöslau, sowie sein Gemeinderatsmandat niederlegen. Er wird auch aus allen Funktionen in diversen Verbänden ausscheiden.

Da nach dem Rücktritt des Bürgermeisters binnen zwei Wochen ein Gemeinderat stattfinden muss, wird Prinz diesen für den 24. November 2022 zu einer Sondergemeinderatssitzung unter der Leitung von Vizebürgermeister Thomas Mehlstaub (Liste Flammer) einberufen.

"Es war mir eine Würde, Freude und Hochachtung 19 Jahre unsere Heimatstadt Bad Vöslau führen zu dürfen", erklärt Prinz in einer Stellungnahme. „Ich liebe meine Aufgabe in unserem wunderbaren Bad Vöslau aus ganzem Herzen. Ich war oft für meine Stadt mehr da als für meine Familie. Es ist Zeit neue Wege zu gehen. The best time is yet to come. Genau das; möchte ich mit 51 Jahren noch einmal angehen.“

Großer Dank den 170 Mitarbeitern der Stadtgemeinde

„Das Bürgermeisteramt mit vollem Einsatz und Engagement über 19 Jahre zu erfüllen, fordert sehr viel. Mein Körper hat mir gezeigt, dass er nicht mit allen einverstanden ist. So ist es auch notwendig eine geeignete Nachfolge sicherzustellen, damit ich drei Stunden in der Woche in unserem Wald am Mountainbike Ausgleich finden kann. In den letzten Wochen und Monaten habe ich gemeinsam mit meinem Team in der Liste und am Amt der Gemeinde die Übergabe vorbereitet", sagt Prinz. "Ich werde jedem neuen Bürgermeister mit Rat und Tat zur Seite stehen", kündigt er an.

"Ein ganz großer Dank gebührt vor allem 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtgemeinde, die Hervorragendes leisten. Mein Team der Liste ist zu einer zweiten Familie geworden, auch bei ihnen möchte ich mich herzlich für die Unterstützungen bedanken. Bei den Fraktionen, ein Danke für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, es würde mich freuen, wenn auch in der Zukunft gemeinsam für Vöslau, Gainfarn und Großau gearbeitet wird. Das wäre mein großer Wunsch für unsere Heimatstadt Bad Vöslau“, betont Bürgermeister Christoph Prinz.

Zur Person

Seit 1995 ist Christoph Prinz aktives Mitglied in der Liste Flammer und war mit 24 Jahren in Bad Vöslau aktiv: Pfadfinder, Handballer, Fußballer, Heurigenschankbursch und „studierter“ Raumplaner.

1998 wurde Christoph Prinz von Listen-Gründer und Bürgermeister Alfred Flammer in den Gemeinderat berufen, wo er kurze Zeit später zum Stadtrat gewählt wurde. Am 4. September 2003 wurde er vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt.

Mehr zum Thema in der kommenden Printausgabe der Badener NÖN.

