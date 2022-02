Zwei Ninja Warriors aus Bezirk Baden im TV zu sehen

Dann heißt es wieder: Wer ist stärker als die Schwerkraft und kann die Hindernisse des Ninja-Parcours fehlerfrei überwinden? Rund 190 Ninja-Anwärter treten in der Show an. Unter anderem mit dabei in der neuen Folge am 28. Februar sind mit Arbeitsrechtberater Christian Bartel (34) und Personal-Trainer Lucas Eichinger (27) auch zwei Kandidaten aus dem Bezirk Baden. Das bewährte PULS 4-Ninja-Trio Dori Bauer, Florian Knöchl und Mario Hochgerner begleitet die Athleten auf ihrem Weg zum Mount Midoriyama, im Wettkampf um 88.888 Euro Preisgeld.

