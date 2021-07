Die Kindergruppe vom Talentesommer Baden waren am Mittwochvormittag vom Gasthof Rudolfshof in Richtung in Richtung Sparkassenwald unterwegs, als sie plötzlichen Brandgeruch und Rauch etwas abseits vom Wanderweg bei den Bäumen bemerkten.

Einer der Blitze des morgendlichen Gewitters schlug in einen Baum ein und löste einen Brand im Bodenbereich einen Brand aus. Die Kindergruppe verständigte die Feuerwehr.

…„sie haben zwar mit 3l Wasser gelöscht, aber es raucht nach wie vor“…, schilderte die Betreuerin dem Leitstellenmitarbeiter der Feuerwehrbezirksalarmzentrale. Daraufhin wurde die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt zu einem Kleinbrand alarmiert.

Oberflächlich waren nach den Löschversuchen durch die Kindergruppe nur mehr die Brandspuren zu sehen, jedoch rauchte es noch leicht aus dem Boden. Die Feuerwehr öffnete den Waldboden und benetzte den Wurzelbereich des Baumes ordentlich mit Wasser. Mittels der Wärmebildkamera konnten auch alle tieferliegende Glutnester aufgespürt werden.



Es hätte durchaus zu einem größeren Waldbrand kommen können, wenn der tiefliegende Glimmbrand über längere Zeit unentdeckt geblieben wäre und der Waldboden wieder nach dem Regen austrocknet.